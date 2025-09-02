José Antonio Ruiz: ‘Tocumen es un pilar, es la cara del país’

Bueno, lo más grande que tenemos en este momento es la rehabilitación de la pista. Ya eso fue adjudicado. Se espera que esos trabajos empiecen en enero. Esto es algo que se tenía que hacer hace muchos años. Es un proyecto que va a costar alrededor de 56 millones de dólares y ya está adjudicado.Hay proyectos importantes que vienen para el otro año. Viene la extensión de la Terminal 2. Por el crecimiento de Tocumen, por los nuevos aviones que va a tener COPA en los próximos años, no tenemos las puertas suficientes para darles servicio a la cantidad de aeronaves que vienen. Entonces, vamos a extender en la Terminal 2 y vamos a hacer alrededor de 10 puertas nuevas.Según lo que nos dicen, costará alrededor de 3 millones y medio por gate, más la otra construcción. Estamos hablando de una obra que puede ser 60, 70 millones de dólares, que es parte de la inversión.Una de las preocupaciones de muchos de los pasajeros que pasan por acá es el alto costo de la comida. ¿Por qué cuesta tan cara la comida en el aeropuerto? Primero, el aeropuerto no controla eso. El aeropuerto no controla los concesionarios, el precio que ellos ponen.Ellos lo ponen basados en otros aeropuertos mundiales porque tienen que competir. Dicho eso, nosotros sí hemos contratado a personas, empresas, el último mes, para ver y analizar si estamos competitivamente bien con otros países, para entender realmente dónde estamos, porque esa información no la manejo ahora mismo. Yo necesito saber, primero, si estamos cobrando como se debe cobrar, si es que nuestros arriendos son muy caros, si es que los concesionarios están poniendo un sándwich a 18 dólares y en Miami lo tienen en 15 o en 12.