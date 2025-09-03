  1. Inicio
José Isabel Blandón no descarta aspirar a la presidencia en 2029

El líder del Panameñismo valora rol de la Asamblea en diálogo con docentes y sindicatos
Por
Bernabé Yangüez
  • 03/09/2025 11:04
El actual presidente del Panameñismo dijo que el busca que el partido sea oposición al actual gobierno.

El presidente del partido Panameñista, José Isabel Blandón, no descarta aspirar a una candidatura presidencial u otro cargo de elección popular en 2029, así lo informó esta mañana a Radio Panamá.

Yo no he renunciado a correr para la presidencia u otras candidaturas en 2029. Todo dependerá de los escenarios que se presenten para ese año, porque yo creo que la constancia rinde sus frutos”, destacó.

Blandón, quien ha sido candidato a algún cargo de elección popular durante las últimas siete elecciones, comentó que no cree necesario ser presidente del colectivo que ahora dirige para ser candidato a presidente. Aun así, afirmó que, de no haber un candidato a la presidencia del partido que sea contrario al gobierno del presidente José Raúl Mulino, consideraría apostar nuevamente por la presidencia.

“Yo prefiero apoyar a otra persona que tenga el compromiso de ser oposición, pero si veo que ninguno se va a presentar, voy a tener que reconsiderar mi posición”, analizó.

“No está en mi prioridad hacerlo, lo estoy analizando. Yo pienso que el partido tiene que asumir un rol de oposición y, a mi juicio hay algunos que quieren llevarlo hacia el gobierno, porque ya son parte del él”, expresó, haciendo referencia al expresidente Mireya Moscoso y a Carlos Raúl Piad.

El líder del panameñismo hizo referencia a la presidencia de la Asamblea Nacional y al rol que está desempeñando Jorge Herrera. “Como dijo en mi entrevista con La Estrella de Panamá, me siento satisfecho si la Asamblea juega un rol de oposición frente al Ejecutivo (...). Creo que ha dado pasos positivos, como el diálogo con los docentes y sindicatos, porque el gobierno no quiere dialogar y la Asamblea sí lo está haciendo”, resaltó.

