José Isabel Blandón no descarta aspirar a la presidencia en 2029

El presidente del <b>partido Panameñista, José Isabel Blandón,</b> no descarta aspirar a una candidatura presidencial u otro cargo de <b>elección popular en 2029, </b>así lo informó esta mañana a<b> Radio Panamá.</b>'<b>Yo no he renunciado a correr para la presidencia u otras candidaturas en 2029. </b>Todo dependerá de los escenarios que se presenten para ese año, porque yo creo que la constancia rinde sus frutos', destacó.<b>Blandón,</b> quien ha sido candidato a algún cargo de elección popular durante las últimas<b> siete elecciones, </b>comentó que no cree necesario ser presidente del colectivo que ahora dirige para ser candidato a presidente. Aun así, afirmó que, de no haber un candidato a la presidencia del partido que sea contrario al gobierno del presidente<b> José Raúl Mulino,</b> consideraría apostar nuevamente por la presidencia.<b>'Yo prefiero apoyar a otra persona que tenga el compromiso de ser oposición, pero si veo que ninguno se va a presentar, voy a tener que reconsiderar mi posición'</b>, analizó.'No está en mi prioridad hacerlo, lo estoy analizando. Yo pienso que el partido tiene que asumir un rol de oposición y, a mi juicio hay algunos que quieren llevarlo hacia el gobierno, porque ya son parte del él', expresó, haciendo referencia al expresidente<b> Mireya Moscoso </b>y a <b>Carlos Raúl Piad.</b>El líder del <b>p</b><b>a</b>nameñismo hizo referencia a la presidencia de la <b>Asamblea Nacional </b>y al rol que está desempeñando <b>Jorge Herrera.</b> 'Como dijo en mi entrevista con <b>La Estrella de Panamá,</b> me siento satisfecho si la Asamblea juega un rol de oposición frente al <b>Ejecutivo </b>(...). Creo que ha dado pasos positivos, como el diálogo con los docentes y sindicatos, porque el gobierno no quiere dialogar y la Asamblea sí lo está haciendo', resaltó.