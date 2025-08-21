Luz verde a las vistas presupuestarias: Asamblea iniciará el debate del Presupuesto 2026 este lunes

El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, reveló que este lunes 25 de agosto comenzarán las vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto en la Asamblea Nacional.

Herrera, quien ofreció sus declaraciones en la ciudad de Metetí, en donde acompaña al presidente José Raúl Mulino en una gira de trabajo, recordó que este 20 de agosto el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sustento el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2026.

Añadió que los 15 diputados que integran la Comisión de Presupuesto se encargarán de revisar del proyecto de ley del presupuesto.

Por otro lado, al ser consultado si tenían contemplado que se discutiera alguna reforma a la Ley No. 462, que regula la Caja de Seguro Social el diputado presidente de la Asamblea dijo que él cree que entraría por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social.

“Yo creo que eso va a entrar a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, ya lo comisionados tendrán en su agenda cuáles son los planes que tendrán”, destacó.

En cuanto al aumento de las dietas de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización Herrera reiteró que él solicitó en la Comisión de Asuntos Municipales que ese artículo del anteproyecto de ley No. 105 se va a retirar.

Herrera indicó que se les dará también toda la celeridad posible a las iniciativas que hay en la Asamblea Nacional para regular el aumento de las jubilaciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.