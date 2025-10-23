Mulino respalda eliminación del Ministerio de la Mujer y su transformación en el Inamu

El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, respaldó este <b>jueves 23 de octubre</b> la <b>eliminación oficial del <a href="/tag/-/meta/ministerio-de-la-mujer">Ministerio de la Mujer</a></b> y su <b>transformación en el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu)</b>.<i><b>'Los títulos no hacen las instituciones. Ese fue un ministerio que nació con nombre propio y se politizó. Lo que queremos es crear una entidad menos burocrática y más efectiva'</b></i>, expresó el mandatario durante su conferencia semanal desde la provincia de <b>Veraguas</b>.Mulino afirmó que, pese a la eliminación del ministerio, la actual titular de la cartera, <b>Niurka Palacio</b>, <b>continuará como presidenta de la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM/OEA)</b>.<i><b>'La participación de Panamá en estos organismos internacionales no se verá mermada'</b></i>, acotó el presidente.El mandatario también manifestó su <b>preocupación por los casos de femicidio y la violencia contra las mujeres</b>, aunque aclaró que estos temas <i><b>'no tienen nada que ver con el Inamu, que ni investiga ni juzga'.</b></i>El <b>Consejo de Gabinete</b> anunció este <b>martes 21 de octubre</b> la eliminación oficial del <b>Ministerio de la Mujer </b>y aprobó el <b>proyecto de ley 34-25</b>, que <b>restituye el Inamu</b>.Según la <b>Presidencia de la República</b>, esta nueva institución será la encargada de <b>coordinar y ejecutar la política nacional dirigida a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres</b>, conforme a sus objetivos, atribuciones y funciones.