Mulino respalda eliminación del Ministerio de la Mujer y su transformación en el Inamu

El presidente de la República, José Raúl Mulino, respaldó este jueves 23 de octubre la eliminación oficial del Ministerio de la Mujer y su transformación en el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

“Los títulos no hacen las instituciones. Ese fue un ministerio que nació con nombre propio y se politizó. Lo que queremos es crear una entidad menos burocrática y más efectiva”, expresó el mandatario durante su conferencia semanal desde la provincia de Veraguas.

Mulino afirmó que, pese a la eliminación del ministerio, la actual titular de la cartera, Niurka Palacio, continuará como presidenta de la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM/OEA).

“La participación de Panamá en estos organismos internacionales no se verá mermada”, acotó el presidente.

El mandatario también manifestó su preocupación por los casos de femicidio y la violencia contra las mujeres, aunque aclaró que estos temas “no tienen nada que ver con el Inamu, que ni investiga ni juzga”.

El Consejo de Gabinete anunció este martes 21 de octubre la eliminación oficial del Ministerio de la Mujer y aprobó el proyecto de ley 34-25, que restituye el Inamu.

Según la Presidencia de la República, esta nueva institución será la encargada de coordinar y ejecutar la política nacional dirigida a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres, conforme a sus objetivos, atribuciones y funciones.