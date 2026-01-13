Accidente en puente sobre el río Pacora deja una mujer fallecida y 24 heridos

Un accidente de tránsito ocurrido la noche de este lunes 12 de enero en el puente sobre el río Pacora dejó como saldo una mujer fallecida y 24 personas heridas, según informó el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

A la llegada de las unidades de emergencia se encontraron múltiples personas lesionadas, por lo que se activó un operativo conjunto con ambulancias del Sume-911 y del Cuerpo de Bomberos.

Los heridos fueron trasladados al hospital regional de Chepo y al hospital Irma Lourdes de Tzanetatos, en el sector de la 24 de Diciembre.

Las autoridades indicaron que en el hecho estuvo involucrado un autobús de Las Garzas. Ante lo ocurrido, hicieron un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución, especialmente en horas nocturnas, cuando la visibilidad es reducida en algunos tramos de la vía.

El Cuerpo de Bomberos reiteró la importancia de mantener velocidades moderadas para prevenir accidentes de tránsito. Las causas del siniestro no han sido detalladas y se mantienen bajo investigación por las autoridades competentes.