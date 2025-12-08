Aduanas detecta intento de contrabando de cebolla en puesto de control de San Isidro

Funcionarios de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera retuvieron un vehículo tipo camión en el Puesto de Control Integral de San Isidro, en la vía que conecta la frontera con la ciudad de David, tras detectar indicios de contrabando durante una inspección de rutina.

El conductor, presentó una guía de Aduanas y una certificación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) que registraban únicamente el transporte de pipas y cocos.

No obstante, al solicitar la apertura del camión, los inspectores encontraron más de 200 bolsas de cebolla que no estaban incluidas en la documentación oficial.

Al pedir la factura correspondiente, el conductor entregó un documento con los datos de un proveedor local.

Al ser contactado por las autoridades, el productor confirmó que la factura había sido modificada, pues él solo había vendido cuatro quintales de papas, sin relación con las cebollas halladas.

Ante la presunta alteración del documento y la existencia de mercancía no declarada, Aduanas procedió a la retención del camión y de los productos. Tanto el vehículo como la carga fueron trasladados a las oficinas regionales de Aduanas en David, donde se realizará el conteo, valoración y la apertura de una investigación administrativa.

Las autoridades reiteraron que estos controles buscan proteger a los productores nacionales y evitar el ingreso irregular de mercancía agrícola que distorsiona el mercado local.