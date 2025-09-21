Agroferias del IMA | ¿Dónde venderán arroz barato este 22 y 23 de septiembre?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha anunciado su calendario de Agroferias para los próximos días, con el objetivo de llevar productos frescos del campo a precios accesibles directamente a las comunidades. Las jornadas se realizarán el lunes 22 y el martes 23 de septiembre en varias provincias del país.

Estas ferias representan una oportunidad para que las familias panameñas adquieran productos de la canasta básica a precios solidarios, apoyando al mismo tiempo a los productores nacionales.

A continuación, los puntos de las agroferias del IMA programadas:

Lunes, 22 de septiembre:

- Panamá Oeste: Auditorium de Capira, distrito de Capira.

- Panamá: Predios de la Junta Comunal Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito.

Martes, 23 de septiembre:

- Darién: Plaza Santa Librada, corregimiento de Yaviza, distrito de Pinogana.

- Panamá Oeste: Instalaciones de Palma Real, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Capira.

- Colón: Campo deportivo de Río Indio, corregimiento de Río Indio, distrito Donoso.

- Chiriquí: Rancho Comunal de El Valle, distrito de David.

- Panamá: Hangar de la Junta Comunal de Villa Milagros, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá; y Cancha de El Diamante, corregimiento de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.

- Veraguas: Casa Comunal de El Barnizal, distrito de Calobre.

- Herrera: Cancha Comunal de Bahía Honda, distrito de Pesé.

- Los Santos: Junta Comunal de Las Trancas, distrito de Guararé.

- Panamá Este: Parque Ceferino Delgado, corregimiento de Cañitas, distrito de Chepo.

- Coclé: Junta Comunal, atrás del Mercado Público, corregimiento de El Valle, distrito de Antón; y Casa del Pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera, distrito de Natá.

Las Agroferias inician a partir de las 8:00 a.m. en todas las localidades. El IMA hace un llamado a los asistentes a llevar su cédula de identidad y bolsas reutilizables para sus compras, promoviendo así la sostenibilidad.

Nuevas normas para comprar en las agroferias del IMA

A partir del 22 de septiembre de 2025, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) implementará ampliará el control en sus tiendas y agroferias, ahora será obligatorio escanear la cédula de identidad personal antes de realizar tus compras tanto de arroz como de productos.

“El objetivo de esta iniciativa es garantizar un acceso equitativo a los productos y optimizar la distribución en beneficio de la ciudadanía. Con ello aseguramos una experiencia organizada, justa y transparente en nuestras tiendas y agroferias”, destacó Nilo Murillo, director general del IMA.