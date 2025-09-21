Agroferias del IMA | ¿Dónde venderán arroz barato este 22 y 23 de septiembre?

El <b>Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</b> ha anunciado su calendario de Agroferias para los próximos días, con el objetivo de llevar productos frescos del campo a precios accesibles directamente a las comunidades. Las jornadas se realizarán el lunes 22 y el martes 23 de septiembre en varias provincias del país.Estas ferias representan una oportunidad para que las familias panameñas adquieran productos de la canasta básica a precios solidarios, apoyando al mismo tiempo a los productores nacionales.<b>A continuación, los puntos de las agroferias del IMA programadas:</b><b>Lunes, 22 de septiembre:</b>- Panamá Oeste: Auditorium de Capira, distrito de Capira.- Panamá: Predios de la Junta Comunal Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito.<b>Martes, 23 de septiembre:</b>- Darién: Plaza Santa Librada, corregimiento de Yaviza, distrito de Pinogana.- Panamá Oeste: Instalaciones de Palma Real, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Capira.- Colón: Campo deportivo de Río Indio, corregimiento de Río Indio, distrito Donoso.- Chiriquí: Rancho Comunal de El Valle, distrito de David.- Panamá: Hangar de la Junta Comunal de Villa Milagros, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá; y Cancha de El Diamante, corregimiento de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.- Veraguas: Casa Comunal de El Barnizal, distrito de Calobre.- Herrera: Cancha Comunal de Bahía Honda, distrito de Pesé.- Los Santos: Junta Comunal de Las Trancas, distrito de Guararé.- Panamá Este: Parque Ceferino Delgado, corregimiento de Cañitas, distrito de Chepo.- Coclé: Junta Comunal, atrás del Mercado Público, corregimiento de El Valle, distrito de Antón; y Casa del Pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera, distrito de Natá.Las Agroferias inician a partir de las 8:00 a.m. en todas las localidades. El IMA hace un llamado a los asistentes a llevar su cédula de identidad y bolsas reutilizables para sus compras, promoviendo así la sostenibilidad.<b>Nuevas normas para comprar en las agroferias del IMA </b>A partir del 22 de septiembre de 2025, el <b>Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</b> <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/ima-extiende-escaneo-de-cedula-que-debes-saber-para-comprar-en-tiendas-y-agroferias-AG16109944" target="_blank">implementará ampliará el control en sus tiendas y agroferias, ahora será obligatorio escanear la cédula de identidad personal antes de realizar tus compras tanto de arroz como de productos.</a></b><i>'El objetivo de esta iniciativa es garantizar un acceso equitativo a los productos y optimizar la distribución en beneficio de la ciudadanía. Con ello aseguramos una experiencia organizada, justa y transparente en nuestras tiendas y agroferias'</i>, destacó <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nilo-murillo-robles">Nilo Murillo, director general del IMA.</a></b>