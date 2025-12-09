Alcalde de San Carlos defiende transparencia y niega vínculos con la ‘descentralización paralela’

El alcalde de San Carlos, Antonio Bernal, afirmó que su administración mantiene “todo publicado y enviado mensualmente” a las autoridades correspondientes, destacando que la transparencia ha sido una línea de trabajo desde el inicio del actual gobierno.

Según explicó, todos los informes de gestión son remitidos mensualmente a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), cumpliendo con la normativa vigente.

Durante una entrevista en Radio Panamá, Bernal fue consultado sobre las recientes detenciones de representantes y exfuncionarios por supuestas irregularidades dentro del polémico esquema conocido como descentralización paralela.

El alcalde señaló que este modelo corresponde a la administración pasada y aseguró que ha sido “totalmente erradicado” en el actual periodo.

Sin embargo, calificó como “lamentable” la forma en que el Ministerio Público ha manejado algunos de estos casos, advirtiendo que hay personas detenidas sin haber sido auditadas. Recordó que la Contraloría General de la República es la única entidad con facultad para auditar a las autoridades locales y sostuvo que muchos de los señalados no cuentan con auditorías en firme.

Bernal advirtió que estas medidas afectan la reputación de los gobiernos locales y dificultan su labor. Defendió la asistencia social que gestionan las juntas comunales y municipios, cuestionando que se les catalogue de clientelismo político.

El alcalde también detalló los retos operativos del municipio, particularmente en materia de recolección de basura. Explicó que San Carlos no cuenta con un vertedero propio, por lo que deben trasladar los desechos hacia La Chorrera, generando costos elevados. Según Bernal, el municipio nisiquiera logran cubrir el 60% del costo total del servicio, ya que sus cuatro camiones deben realizar dos viajes diarios hasta el distrito vecino y además pagar por disponer la basura.

Pese a las limitaciones, aseguró que su administración continúa operando bajo principios de transparencia: “Nosotros no hemos hecho nada oculto, todo está publicado, todo.....Tenemos una documentación que conta que nosotros mandamos a la Antai toda nuestra gestión”

El alcalde reiteró que la prioridad del municipio es mantener la sostenibilidad de los servicios básicos, promover empleo, mejorar vías de comunicación y atender las necesidades inmediatas de la población.