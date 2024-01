Ángel Ortega: Nuestra principal protesta debe ser votando el 5 de mayo

La convulsión que dejaron los últimos meses de 2023, con las protestas antimineras y el rechazo popular a la Ley 406 sobre el contrato entre el Estado y Minera Panamá, marcó con fuerza el ambiente electoral a menos de cinco meses de los comicios generales del 5 de mayo de este año. Para el abogado y candidato a diputado por la libre postulación Ángel Ortega, la coyuntura expresó parte del hartazgo de la población con las situación que vive el país y evidenció la desconexión que hay entre las demandas de la gente y las autoridades. Un postura que, a su juicio, sigue manteniendo el gobierno del presidente Laurentino Cortizo.

Ortega, quien aspira a llegar a la curul por el 8-2 como uno de los siete candidatos de la lista de la coalición Vamos en el distrito de San Miguelito, estuvo este miércoles en “Portada” de La Estrella de Panamá donde habló sobre el último discurso a la nación de Cortizo. A su juicio, el mandatario sigue manteniendo una postura “alejada” de la gente y sin un mínimo de “autocrítica”. “Un discurso simple, como ha sido su gobierno, sin sabor (...) lo único que le aplaudo es que fue más corto que en años anteriores para no aburrirnos tanto. Un discurso donde no hubo ni siquiera una pieza de autocrítica, un gobierno que sigue sin pedir disculpas por todo lo que sufrimos con el contrato minero, un país entero en las calles. Según ellos, hicieron lo correcto, pero el resto del país sabe que le han fallado porque no han sabido resolver las necesidades básicas de un país”, señaló.

Sobre lo planteado por el actual presidente de la Asamblea, Jaime Vargas, considera que el Legislativo ha operado a espaldas de la ciudadanía y cuestionó que el hemiciclo permanezca cercado con vallas metálicas y esté atrincherado con agentes de la Policía Nacional. “La Asamblea debe ser un espacio de debate, de representación del pueblo (...) realmente me siento decepcionado que la gran cantidad de diputados que forman parte de la Asamblea viven en su propia burbuja y prefieren tener esas vallas allí porque no se atreven a darle la cara a la población”, dijo.

En opinión de Ortega, tras las protestas de noviembre pasado, la población debe “manifestar” su descontento en las próximas elecciones ejerciendo su derecho al voto, para elegir a “otros diferentes” a los partidos tradicionales que tuvieron responsabilidad en la crisis. “Yo espero que el 5 de mayo de 2024 la población vaya en masa (...) para votar en contra de las mismas personas de siempre y a favor de gente nueva, preparada y con principios”, subrayó.

El candidato también habló sobre la situación en San Miguelito, la crisis de la basura y el problema de la Caja de Seguro Social. Mira la entrevista completa en todas nuestras plataformas digitales.