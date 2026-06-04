Apagón del 30 de mayo: Secretaría de Energía pide explicaciones a Etesa y al CND

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) informó la mañana de este jueves 4 de junio que adoptó medidas para atender las fallas registradas en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) durante las últimas semanas, especialmente las ocurridas entre el 25 y el 30 de mayo, que impactaron a más de 195 mil personas.

A través de un comunicado, la SNE reconoció la magnitud de las interrupciones en el servicio eléctrico y aseguró que ya se encuentra coordinando acciones con las principales instituciones del sector para determinar las causas de los incidentes y evitar que se repitan.

Como parte de estas acciones, la SNE sostuvo una reunión de trabajo con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (Etesa) y el Centro Nacional de Despacho (CND), con el objetivo de revisar los eventos registrados en la red eléctrica nacional y definir los pasos a seguir.

Durante el encuentro, la SNE solicitó a Etesa y al CND la presentación de un informe técnico detallado que explique las causas de las fallas, así como un plan de acción orientado a reducir la ocurrencia de estos eventos y fortalecer la continuidad del suministro eléctrico.

Por su parte, la ASEP continuará con las labores de supervisión y fiscalización para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad y continuidad exigidos a las empresas que operan dentro del sistema eléctrico nacional.

La SNE indicó que dará seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades involucradas y mantendrá una coordinación permanente con los actores del sector eléctrico.