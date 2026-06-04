Apagón del 30 de mayo: Secretaría de Energía pide explicaciones a Etesa y al CND

<a href="/tag/-/meta/sne-secretaria-nacional-de-energia">La Secretaría Nacional de Energía (SNE</a>) informó la mañana de este jueves 4 de junio que adoptó medidas para atender las fallas registradas en el <b>Sistema Interconectado Nacional (SIN) </b>durante las últimas semanas, especialmente las ocurridas entre el 25 y el 30 de mayo, que impactaron a más de 195 mil personas.A través de un comunicado, la SNE reconoció la magnitud de las interrupciones en el servicio eléctrico y aseguró que ya se encuentra coordinando acciones con las principales instituciones del sector para determinar las causas de los incidentes y evitar que se repitan.Como parte de estas acciones, la SNE sostuvo una reunión de trabajo con la <a href="/tag/-/meta/asep-autoridad-de-servicios-publicos">Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP)</a>, la <a href="/tag/-/meta/etesa-empresa-de-transmision-electrica-s-a-">Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (Etesa)</a> y el Centro Nacional de Despacho (CND), con el objetivo de revisar los eventos registrados en la red eléctrica nacional y definir los pasos a seguir.Durante el encuentro, la SNE solicitó a Etesa y al CND la presentación de un informe técnico detallado que explique las causas de las fallas, así como un plan de acción orientado a reducir la ocurrencia de estos eventos y fortalecer la continuidad del suministro eléctrico.Por su parte, la ASEP continuará con las labores de supervisión y fiscalización para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad y continuidad exigidos a las empresas que operan dentro del sistema eléctrico nacional.La SNE indicó que dará seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades involucradas y mantendrá una coordinación permanente con los actores del sector eléctrico.