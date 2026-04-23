ASEP da seguimiento a apagón de este 22 de abril y anuncia investigación

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que mantiene seguimiento al evento registrado la noche del miércoles 22 de abril y aseguró a la ciudadanía que se encuentra monitoreando la situación.

El Centro Nacional de Despacho (CND), dependencia de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) y operador del sistema, realiza las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incidente.

La ASEP indicó que velará por la debida verificación del evento, el cumplimiento de la normativa vigente y la aplicación de las medidas que correspondan, con el objetivo de proteger a los usuarios y fortalecer la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.