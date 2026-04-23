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ASEP da seguimiento a apagón de este 22 de abril y anuncia investigación

La ASEP vigila cumplimiento de normas tras apagón del 22 de abril
La ASEP vigila cumplimiento de normas tras apagón del 22 de abril Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/04/2026 13:37
La ASEP aseguró que vigila el cumplimiento de la normativa y dará seguimiento al apagón reciente, en medio de las investigaciones del sistema eléctrico.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que mantiene seguimiento al evento registrado la noche del miércoles 22 de abril y aseguró a la ciudadanía que se encuentra monitoreando la situación.

El Centro Nacional de Despacho (CND), dependencia de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) y operador del sistema, realiza las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incidente.

La ASEP indicó que velará por la debida verificación del evento, el cumplimiento de la normativa vigente y la aplicación de las medidas que correspondan, con el objetivo de proteger a los usuarios y fortalecer la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

Falla en planta de Gatún provocó apagón que afectó a la capital y Panamá Oeste

Un apagón registrado la noche del miércoles 22 de abril dejó sin suministro eléctrico a múltiples sectores de la ciudad de Panamá y áreas de Panamá Oeste durante aproximadamente 35 minutos, según informaron las empresas ENSA y Naturgy, encargadas de la distribución y comercialización de energía en el país.

De acuerdo con los reportes difundidos por ambas compañías, la interrupción del servicio fue provocada por la salida de las unidades 1 y 3 de la Central Termoeléctrica de Gatún.

Este tipo de evento, conocido como “disparo”, ocurre cuando las unidades de generación se desconectan automáticamente del sistema para evitar daños mayores, lo que puede generar una caída repentina en la oferta de energía.

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