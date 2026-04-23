Latinoamérica suma tecnología a educación, pero las brechas limitan su impacto pedagógico

'La Equidad e IA son las dimensiones más críticamente valoradas, lo que da cuenta de debilidades estructurales en el uso de tecnologías para acompañar trayectorias en contextos vulnerables y falta de innovación sistemática como rasgo que impide el uso de IA en educación', puntualiza.Por otra parte, el informe identifica cuatro grandes grupos de países según su nivel de desarrollo, reflejando diferencias en capacidades estatales, niveles de gobernanza digital y continuidad de las políticas públicas.