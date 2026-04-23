Latinoamérica suma tecnología a educación, pero las brechas limitan su impacto pedagógico

Si bien los países de Latinoamérica y el Caribe avanzaron en la incorporación de tecnologías en sus sistemas educativos, las brechas estructurales que persisten limitan su impacto pedagógico y su sostenibilidad.

Así lo indica el primer diagnóstico regional sobre el estado de la Transformación Digital Educativa en la mencionada región, enmarcado en el proyecto EdTech Initiative, liderado por la Fundación Ceibal de Uruguay y financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá.

Este diagnóstico analiza el grado de madurez de los sistemas educativos en procesos de transformación digital a partir de nueve pilares clave.

Estos son: contexto del sistema educativo, identificación de problemas, definición de éxito, dispositivos, conectividad, plataformas, programas, formación docente y datos.

El estudio muestra “un escenario desafiante” en la región, ya que ocho de los nueve pilares presentan niveles bajos de madurez, mientras que solo uno alcanza un nivel medio, con promedios cercanos a 2,4 en una escala de 1 a 4.

La identificación de problemas (2,71) es el mejor ubicado. Dentro de los hallazgos clave, el informe destaca la capacidad creciente que existe para reconocer desafíos prioritarios.

“La fragilidad en el diagnóstico sistemático y participativo limita el diseño de políticas basadas en evidencia, especialmente desde una perspectiva territorial y de equidad”, detalla.

Contrario a esto, la formación docente (2,39) y el uso de datos educativos para la toma de decisiones (2,39) son las que acumulan el promedio más bajo.

“Se despliegan estrategias de formación docente en tecnologías digitales. Su alcance, equidad y eficacia son limitados, evidenciando brechas territoriales y falta de evaluación de impacto”, dice sobre el primero de estos en los hallazgos clave.Sobre el segundo, detalla allí mismo “progresos en el desarrollo de sistemas de información educativa” y “desafíos en interoperabilidad y cultura de uso para la toma de decisiones educativas”.