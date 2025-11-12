Aporte del 6.75% de jubilados a la Caja de Seguro Social es constitucional

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia" target="_blank">El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) </a>declaró constitucional <b>el numeral 11 del artículo No. 84 de la Ley No. 462 de 2025</b>, que regula la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social" target="_blank">Caja de Seguro Social (CSS)</a>.La decisión responde a una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Martín Jesús Molina Rivera.<b>Rivera argumentó que esa norma violaba el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre pensiones de vejez, al imponer una deducción a las jubilaciones y pensiones ya devengadas.</b>Este numeral establece una cuota de 6.75% a pagar por los pensionados y jubilados del Estado y de los fondos especiales de retiro a la CSS.El fallo del pleno de la CSJ fue publicado este miércoles 12 de noviembre en la <b>Gaceta Oficial No. 30403-B</b>.Según el demandante, la retención vulneraba el artículo No. 4 de la <b>Constitución</b>, que garantiza el cumplimiento de los tratados internacionales y prohíbe deducciones adicionales sobre ingresos de los trabajadores jubilados.No obstante, el fallo del pleno concluye que la disposición impugnada no infringe la <b>Constitución </b>ni los convenios internacionales, al considerar que la cuota forma parte de los recursos necesarios para cubrir los gastos administrativos y las prestaciones de la CSS.El documento señala que la medida no constituye una nueva carga impositiva, sino un aporte que históricamente ha integrado las fuentes de financiamiento de la institución. <b>'Desde su nacimiento como institución, la Caja de Seguro Social depende de estos ingresos para sufragar los gastos de administración', indica la resolución.</b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia" target="_blank">En su parte resolutiva, la Corte Suprema de Justicia</a> declara que el numeral 11 del artículo 84 de la Ley 462 de 18 de marzo de 2025 no es inconstitucional, por lo que la norma mantiene su vigencia.