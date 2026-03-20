Aprogalpa apoya licitación de Meduca para desayuno escolar en Panamá

La Asociación Nacional de Productores de Ganado Lechero de Panamá (Aprogalpa) manifestó su respaldo formal a la reciente gestión del Ministerio de Educación (Meduca) tras la adjudicación de la licitación pública para el suministro, transporte y entrega de lácteos destinados al programa de “Desayuno escolar saludable”.

A través de un comunicado emitido este 20 de marzo en la ciudad de David, el gremio de productores agradeció a la titular del Meduca, Lucy Molinar, por garantizar la permanencia de esta iniciativa.

Según los productores, el programa no solo es un pilar para el desarrollo integral y el crecimiento de la población estudiantil en el territorio nacional, sino que funciona como un catalizador estratégico para la cadena productiva local.