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Aprogalpa apoya licitación de Meduca para desayuno escolar en Panamá

Aprogalpa apoya el programa de “Desayuno escolar saludable” de Meduca, impulsando la producción local de lácteos en Panamá.
Aprogalpa apoya el programa de “Desayuno escolar saludable” de Meduca, impulsando la producción local de lácteos en Panamá. Archivo
Por
Mileika Lasso
  • 20/03/2026 21:34
El gremio lechero de Panamá celebra la adjudicación del programa nutricional, destacando su rol clave en la economía rural y la salud infantil

La Asociación Nacional de Productores de Ganado Lechero de Panamá (Aprogalpa) manifestó su respaldo formal a la reciente gestión del Ministerio de Educación (Meduca) tras la adjudicación de la licitación pública para el suministro, transporte y entrega de lácteos destinados al programa de “Desayuno escolar saludable”.

A través de un comunicado emitido este 20 de marzo en la ciudad de David, el gremio de productores agradeció a la titular del Meduca, Lucy Molinar, por garantizar la permanencia de esta iniciativa.

Según los productores, el programa no solo es un pilar para el desarrollo integral y el crecimiento de la población estudiantil en el territorio nacional, sino que funciona como un catalizador estratégico para la cadena productiva local.

Sostenibilidad y legalidad

En el marco de este proceso de contratación pública, la asociación fue enfática al señalar que cualquier inconformidad con el proceso debe canalizarse a través de las vías legales vigentes.

“Consideramos que cualquier reclamo debe ser presentado ante las autoridades competentes, de conformidad con lo establecido en la Ley de contrataciones públicas”, subrayó la Junta Directiva de Aprogalpa en su misiva.

El respaldo gremial también se extendió al presidente de la República, José Raúl Mulino, reconociendo su apoyo a los proyectos que fomentan la seguridad alimentaria y el desarrollo agropecuario. Para los productores, el programa representa una vía directa para la comercialización de leche de origen panameño, asegurando el sustento de miles de familias rurales.

Compromiso con la calidad

El sector reafirmó su capacidad para cubrir la demanda nacional, asegurando un abastecimiento “oportuno y suficiente” de leche con altos estándares de calidad.

Asimismo, los productores abogaron por un entorno de libre competencia que permita a la industria maximizar el alcance del beneficio, impactando positivamente tanto a los estudiantes como a la economía nacional.

Aprogalpa apoya licitación de Meduca para desayuno escolar en Panamá
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