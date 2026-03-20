Aprogalpa apoya licitación de Meduca para desayuno escolar en Panamá

En el marco de este proceso de contratación pública, la asociación fue enfática al señalar que cualquier inconformidad con el proceso debe canalizarse a través de las vías legales vigentes. <i>'Consideramos que cualquier reclamo debe ser presentado ante las autoridades competentes, de conformidad con lo establecido en la Ley de contrataciones públicas'</i>, subrayó la Junta Directiva de <b>Aprogalpa</b> en su misiva.El respaldo gremial también se extendió al presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, reconociendo su apoyo a los proyectos que fomentan la seguridad alimentaria y el desarrollo agropecuario. Para los productores, el programa representa una vía directa para la comercialización de leche de origen panameño, asegurando el sustento de miles de familias rurales.