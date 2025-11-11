ARENA condena discriminación contra estudiante extranjera que no pudo portar la bandera panameña

Tras la publicación del video del desfile en la que Quiroga expresó su descontento ante la situación, la estudiante respondió desde sus redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido y compartiendo una reflexión sobre los valores que deberían guiar a la sociedad panameña.'Sinceramente no se trata de una nacionalidad ni de un país de origen. Se trata de esfuerzo, de mérito y de tener el valor de atreverse. Nada debería hacernos diferentes si al final todos somos seres humanos', escribió.Agregó que el ejemplo de Simón Bolívar, quien nació en Caracas y liberó a varios pueblos de América, demuestra que 'las acciones grandes no tienen nacionalidad'.'Ese legado sigue vivo incluso aquí, en Panamá, donde su nombre se honra en lugares como la Plaza Simón Bolívar del Casco Antiguo o la Avenida Simón Bolívar, que cruza gran parte de la ciudad. Son recordatorios de que las acciones grandes no tienen nacionalidad, y de que un solo nombre puede quedar marcado en la historia de muchos países', expresó.Rosanel concluyó su mensaje afirmando que 'una persona, sin importar de dónde venga, puede lograr algo grande, diferente y significativo en cualquier parte del mundo'.