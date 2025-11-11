ARENA condena discriminación contra estudiante extranjera que no pudo portar la bandera panameña

La Asociación de Residentes y Naturalizados de la República de Panamá (ARENA) expresó su profundo pesar por la situación ocurrida con Rosanel Quiroga, estudiante extranjera del Instituto José Antonio Remón Cantera, a quien no se le permitió portar la bandera panameña durante el desfile del 10 de noviembre, pese a haber obtenido el primer puesto del cuadro de honor.

En un comunicado firmado por su presidente, Rafael Rodríguez, la organización calificó el hecho como un posible acto de discriminación o xenofobia, contrario a los valores de inclusión y respeto que caracterizan a Panamá.

“La joven manifestó con orgullo su deseo de desfilar portando la bandera panameña, como muestra de respeto y amor hacia la patria que la ha acogido. Sin embargo, lamentablemente se le negó dicha oportunidad únicamente por su condición de estudiante extranjera residente en Panamá”, señaló el texto.

ARENA recordó que los estudiantes extranjeros también estudian la historia y los símbolos nacionales, entonan el himno y recitan el juramento a la bandera, por lo que —aseguró— restringir su participación plena en actos cívicos contradice los principios de equidad.

Rodríguez pidió a la ministra de Educación, Lucy Molinar, orientar a los directores de centros educativos públicos y privados sobre las normativas vigentes, que no prohíben la participación de alumnos extranjeros en actividades patrióticas. Además, citó el Artículo 19 de la Constitución, que prohíbe cualquier tipo de discriminación por raza, nacimiento, clase social o ideas políticas.