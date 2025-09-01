  1. Inicio
Arranca audiencia preliminar contra Federico Suárez y más de 10 imputados

Por este caso se encuentran imputados el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, y otros, por el delito contra la administración pública.
Por
Kathyria Caicedo
  • 01/09/2025 23:00

El exministro de Obras Públicas Federico José Pepe Suárez figura entre las 14 personas imputadas y una persona jurídica por el caso de presunto peculado agravado en la adjudicación de contratos a la empresa española Fomento de Construcciones y Contratos (FCC).

Este lunes, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales comenzó la audiencia preliminar de este caso, que es presidida por la jueza primera liquidadora Águeda Rentería. La audiencia preliminar, ya que este caso está bajo el sistema inquisitivo, está programada hasta el viernes 5 de septiembre.

La Fiscalía de Anticorrupción, representada por Ruth Morcillo y Jenisbeth Maleck, se mantiene en su etapa de alegatos en esta audiencia que vincula los contratos adjudicados para la construcción del tramo 1 y tramo 2 de la vía Brasil, además de la cinta costera.

“En este caso, se admitió la solicitud de acumulación de los expedientes No. 65266 conocidos como MOP-Vía Brasil y el No. 64298 denominado FCC. Guarda relación con un informe de auditoría remitido a la fiscalía que concluyó que había un presunto sobrecosto en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas”, según documentó el Órgano Judicial en septiembre de 2024.

