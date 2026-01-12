Arranca juicio Odebrecht, defensa cuestiona que no podrá interrogar a varios testigos

Este lunes 12 de enero a las 9 de la mañana inició la audiencia ordinaria por el caso Odebrecht en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Presidió la audiencia la jueza Baloisa Marquínez. Los acusados, imputados con el delito de blanqueo de capitales, se presentaron de forma presencial o por videollamada.

Entre ellos estuvieron el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal; los exministros Federico Suárez, Frank De Lima, Demetrio Papadimitriu; la expareja sentimental de Martinelli, Aurora Muradas; el expresidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini; el excandidato presidencial José Domingo Arias; el banquero Juan Antonio Niño; los empresarios Aaron Mizrachi y Navin Bhakta; el exjefe de campaña de Juan Carlos Varela, Carlos Dubois; el exmiembro del comité de Finanzas del Partido Panameñista, Jaime Lasso; entre otros.

La audiencia inició con la identificación de los fiscales, abogados querellantes, abogados defensores e imputados. Luego, se presentaron solicitudes para soluciones alternas, introduciendo solicitudes de acuerdos de pena. Estas fueron hechas utilizando el derecho de reserva, por lo que no se conoció el nombre de las personas que lo solicitaron.

Para el abogado defensor Ángel Álvarez, quien representa al expresidente Martinelli, “es absurdo” que los hayan convocado y luego se tenga que hacer pausas y utilizar la reserva. Álvarez aseguró que, en el caso de su representado, tienen “toda la disponibilidad e intención para que se evacúe todo el material probatorio”.

Por su parte, el abogado Gilberto Cruz, quien representa a Michele Lasso, señaló como en Brasil el caso Odebrecht terminó cayéndose. “Sentimos que la teoría del caso de la fiscalía es bastante endeble”, afirmó. “La justicia panameña ha pasado por alto fallos en Brasil. Vamos a mostrar técnicamente que todos y cada uno de los cuestionamientos del Ministerio Público no tienen fundamentación jurídica para manifestar un posible dolo,” acotó.

Este argumento parece ser la estrategia que emplearán varios de los abogados defensores. Al mediodía, cuando la jueza Marquínez decretó un receso para el almuerzo, el abogado Pedro Meilán, quien representa al banquero español Rodrigo Díaz, preguntó a la jueza sobre el derecho de la defensa al contradictorio, es decir a hacer preguntas a los testigos de la fiscalía. Específicamente, se refirió al caso de testigos claves como André Rabello, que no se encuentran en Panamá por lo que no pueden ser contrainterrogados por los abogados defensores.

La jueza respondió que, aunque el Ministerio Público no pudo notificar de esta audiencia a Rabello y otros testigos que se encuentran en el extranjero, le corresponde a ella evaluar el testimonio que ya han presentado para tomar su decisión.

La jueza también detalló cuál será el horario de las audiencias. Se llevarán a cabo de lunes a jueves, desde las 9 am hasta las 6 pm, haciendo una pausa del mediodía a las 2 pm para el almuerzo.