Asep confirma que sanciones a empresas de electricidad superan los $41 millones

La <b><a href="/tag/-/meta/asep-autoridad-de-servicios-publicos">Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep)</a></b> informó en la <b><a href="/tag/-/meta/comision-de-presupuesto">Comisión de Presupuesto</a></b> de la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, durante su vista presupuestaria, que en lo que va del año se han impuesto <b>penalizaciones por más de $41 millones a las empresas de distribución eléctrica</b> en Panamá.La administradora de la entidad, <b>Zelmar Rodríguez</b>, detalló que el pasado <b>15 de julio se aplicaron sanciones por $21 millones</b>, de los cuales <b>$7,3 millones correspondieron a ENSA</b>, que aceptó la medida y realizó las compensaciones a sus clientes, mientras que el resto se asignó a <b>Edemet y Edechi</b>.Rodríguez explicó que actualmente hay <b>otro proceso sancionador por alrededor de $20 millones</b>, que involucra principalmente a Edemet y Edechi. Este caso se encuentra en la <b>Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la <a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia</a></b>, mientras se resuelve el recurso interpuesto por las distribuidoras.<i>'En el caso de ENSA, ellos sí aceptaron la penalización e hicieron las compensaciones a sus clientes, mientras que Edemet y Edechi mantienen un proceso legal en curso'</i>, señaló la administradora durante una comparecencia en la Asamblea Nacional.Las sanciones aplicadas por la Asep corresponden a incumplimientos en los estándares de calidad del servicio, y parte de estos montos deben trasladarse en forma de <b>créditos o compensaciones a los usuarios afectados</b>.Con estas cifras, las penalizaciones al sector eléctrico en 2025 ya superan los <b>$41 millones</b>, consolidándose como una de las más altas en los últimos años.