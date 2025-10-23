Así avanza el segundo debate del Presupuesto General del Estado 2026

<b>Hasta el 31 de octubre tiene la Asamblea Nacional para la aprobación del Presupuesto General del Estado</b> para la vigencia fiscal 2026, el cual asciende a <b>34,901 millones de dólares</b>.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/asamblea-nacional-entra-en-sesion-permanente-para-debatir-el-presupuesto-general-del-estado-2026-BN16931077" target="_blank">Desde el miércoles, la Asamblea Nacional se declaró en sesión permanente hasta agotar el segundo debate del Proyecto de Ley 293</a></b>, el cual ha continuado este jueves con la participación de varios diputados con interrogantes y planteamientos hacia <b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">Felipe Chapman, titular del Ministerio de Economía y Finanzas.</a></b>La discusión del Presupuesto General del Estado llega a la Asamblea Nacional tras recibir modificaciones por el Ejecutivo, luego de las <b>recomendaciones de la Comisión de Presupuesto</b>.