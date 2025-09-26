  1. Inicio
Así fue la reacción del presidente Mulino a los Premios Juventud en Panamá

La agrupación panameño Los Rabanes durante su paso por la alfombra azul de los Premios Juventud. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Kathyria Caicedo
  • 26/09/2025 10:06
Más de 70 artistas entre nacionales e internacionales se concentraron en Panamá para la realización de los Premios Juventud 2025.

El presidente de José Raúl Mulino expresó su entusiasmo y orgullo por la exitosa realización de los Premios Juventud en Panamá, siendo la primera vez que esta gala sale de los Estados Unidos tras 22 años de estarse realizando.

Mulino calificó el evento como un “grandioso momento” y un “gran espectáculo”. A través de su cuenta de X, el mandatario compartió su satisfacción y agradecimiento a todos los involucrados en la producción de la gala internacional de Univisión.

“Disfruté mucho anoche ver el gran espectáculo Premios Juventud. No hay palabras para describir tan grandioso momento,”, afirmó el presidente Mulino, resaltando la magnitud de la producción que congregó a artistas de talla mundial en suelo panameño.

Mulino reconoce a la producción y el talento en Premios Juventud

Mulino, quien se encuentra en Nueva York tras someterse a una cirugía, no escatimó en felicitaciones, extendiendo su reconocimiento a una amplia lista de colaboradores que hicieron posible el evento, mencionando a Univisión, la Autoridad de Turismo de Panamá y Promtur.

El presidente Mulino concluyó su mensaje con una frase que celebra la capacidad del país para albergar eventos internacionales: “El país tuvo una gran ocasión para celebrar el talento. Gran orgullo. LOS PANAMEÑOS SABEMOS HACER COSAS GRANDES”.

