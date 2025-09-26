Así fue la reacción del presidente Mulino a los Premios Juventud en Panamá

El presidente de José Raúl Mulino expresó su entusiasmo y orgullo por la exitosa realización de los Premios Juventud en Panamá, siendo la primera vez que esta gala sale de los Estados Unidos tras 22 años de estarse realizando.

Mulino calificó el evento como un “grandioso momento” y un “gran espectáculo”. A través de su cuenta de X, el mandatario compartió su satisfacción y agradecimiento a todos los involucrados en la producción de la gala internacional de Univisión.

“Disfruté mucho anoche ver el gran espectáculo Premios Juventud. No hay palabras para describir tan grandioso momento,”, afirmó el presidente Mulino, resaltando la magnitud de la producción que congregó a artistas de talla mundial en suelo panameño.