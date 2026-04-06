Así puedes llegar al Puente Centenario tras el cierre del puente

El cierre temporal del Puente de las Américas, tras el incendio de un camión cisterna en el sector de La Boca, ha obligado a redirigir el tránsito hacia el Puente Centenario, única vía temporal de conexión.

La medida, informada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) este lunes 6 de abril, obliga a redirigir el flujo vehicular hacia la Vía Centenario, que ya registra alta demanda, especialmente en horas pico.

La inversión de carriles hacia Panamá Oeste rige desde este 6 de abril y, en sentido hacia la ciudad capital, desde las 5:00 a.m. de este martes 7.

Las investigaciones en el Puente de las Américas comenzarán a las 8:00 a.m.