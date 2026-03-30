Autoridades investigan asesinato del excandidato Jesús Alemán en Ciudad Radial

El ámbito político ha sido golpeado nuevamente con un suceso registrado ayer en una tarde que prometía ser de celebración deportiva y que terminó en tragedia en el sector de Ciudad Radial, en el corregimiento de Juan Díaz, cuando una riña dejó como victíma a Jesús Antonio Alemán, excandidato independiente a representante de Juan Díaz.

Y es que, en los últimos años la politíca ha sufrido perdidas con el fallecimiento de varias figuras del ámbito, aunque por distintos movitos, entre ellos: el exdiputado Diógenes Vergara, excandidato a diputado por el gobernante PRD Agustín Lara, César “Pelé” Caballero, representante del corregimiento Belisario Porra, entre otras figuras.

En esta ocación la victíma Jesús Alemán, quien se encontraba en una cancha de fútbol participando en la inauguración de una liga local, habría intentado intervenir para separar una riña que se generó en medio de la actividad, momento en el que recibió múltiples disparos que le causaron la muerte en el lugar, según los primeros informes.

Durante una entrevista realizada en la edición matutina deTVN Noticias, el representante de Juan Díaz, David Bernal, expresó que este tipo de hechos violentos vulnera espacios que deberían ser seguros. Asimismo, advirtió sobre la necesidad de reforzar la seguridad en actividades deportivas, implementar mayor coordinación con las autoridades y fortalecer los mecanismos de inteligencia para prevenir este tipo de situaciones.

Bernal también destacó que en el área se realizan múltiples actividades deportivas de forma simultánea, lo que hace necesario evaluar niveles de riesgo y considerar la presencia policial permanente en ciertos eventos.

“Lo cierto es que personas armadas llegaron y dispararon, y personas inocentes fallecieron, personas inocentes también están heridas. Y eso debe ser una línea que nosotros no podemos permitir, que en ningún espacio deportivo hay que condenar la violencia, yo condeno la violencia sobre todo en los espacios, parques, iglesias, canchas deportivas, y cualquier espacio recreativo en la sociedad deben ser impolutos y no debería penetrarse, y creo que hay que rogarles por eso. Voy a mandar formalmente una presentación y una propuesta al Ministerio de Seguridad”, dijo.

Jesús era conocido en la comunidad no solo por su participación en la vida política local, como excandidato independiente a representante de Juan Díaz, sino también por su presencia en redes sociales, donde compartía contenido humorístico.

El suceso, ha generado conmoción entre quienes lo conocían. Se dio a conocer que además de Alemán, otras personas que se encontraban en el sitio resultaron heridas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades en este hecho que enluta a la comunidad.