Bebé abandonado en Bocas del Toro queda bajo protección de Senniaf

El recién nacido reportado como abandonado en la provincia de <b><a href="/tag/-/meta/bocas-del-toro">Bocas del Toro </a></b>ha sido puesto en protección de la <b><a href="/tag/-/meta/senniaf-secretaria-nacional-de-ninez-adolescencia-y-familia">Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)</a></b>, garantizando las medidas de cuidado correspondiente, es lo que anunció la institución este viernes. El bebé <b>será trasladado a un entorno seguro y supervisado</b>, donde recibirá atención integral en salud, nutrición y cuidado, asegurando así su bienestar e integridad física y emocional.Paralelamente, l<b>as autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales pertinentes</b>.Tras aproximadamente <b>una semana de su nacimiento</b>, el recién nacido fue hallado dentro de una vivienda en <b>La Meza</b>, Bocas del Toro, según los reportes de vecinos que alertaron a las autoridades. Después de la intervención de unidades del <b><a href="/tag/-/meta/senafront-servicio-nacional-de-fronteras">Servicio Nacional de Frontera (Senafront)</a></b> y personal de emergencia, el infante fue trasladado a un centro de salud local, donde se confirmó que <b>se encuentra estable</b>.