Bebé abandonado en Bocas del Toro queda bajo protección de Senniaf

El recién nacido reportado como abandonado en la provincia de Bocas del Toro ha sido puesto en protección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), garantizando las medidas de cuidado correspondiente, es lo que anunció la institución este viernes.

El bebé será trasladado a un entorno seguro y supervisado, donde recibirá atención integral en salud, nutrición y cuidado, asegurando así su bienestar e integridad física y emocional.

Paralelamente, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales pertinentes.

Tras aproximadamente una semana de su nacimiento, el recién nacido fue hallado dentro de una vivienda en La Meza, Bocas del Toro, según los reportes de vecinos que alertaron a las autoridades.

Después de la intervención de unidades del Servicio Nacional de Frontera (Senafront) y personal de emergencia, el infante fue trasladado a un centro de salud local, donde se confirmó que se encuentra estable.