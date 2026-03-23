Becarios del Senacyt deberán presentar codeudores para estudios en el extranjero

El otorgamiento de becas por parte de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) tiene una nueva norma. El Ministerio de Educación (Meduca) emitió el Decreto Ejecutivo 8 del 23 de marzo de 2026, mediante el cual se reglamenta la Ley 475 del 25 de junio de 2025, que transparenta y regula el otorgamiento de becas para estudios superiores por parte de la entidad enfocada en desarrollar la ciencia y la tecnología en el país.

El nuevo decreto establece los parámetros para el otorgamiento de las becas y los requisitos que deben cumplir los becarios, así como las responsabilidades que asume la Senacyt.

El decreto exige que los becarios que realicen estudios en el extranjero deberán contar con codeudores, de forma tal que se permita recuperar los fondos en los casos previstos en la norma. Además, deberán designar, mediante poder especial, a un apoderado para realizar todas las gestiones, diligencias, notificaciones y trámites ante la Senacyt.

Las becas tendrán una asignación de hasta $250,000, y la Senacyt podrá otorgar un monto superior si el becario realiza sus estudios en una universidad ubicada entre las 10 mejores en su área de estudio, conforme a un ranking mundial.

El decreto, que lleva la firma de la ministra de Educación, Lucy Molinar, y del presidente de la República, José Raúl Mulino, también establece los montos que pueden recibir por estipendio alimenticio, incluyendo a sus familiares cuando se realizan estudios de doctorado.