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Bomberos inspeccionan hospitales y otros puntos de Chiriquí tras sismo de magnitud 5.4

El Cuerpo de Bomberos informó que mantiene personal y equipos disponibles ante posibles reporte.
El Cuerpo de Bomberos informó que mantiene personal y equipos disponibles ante posibles reporte. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 11/09/2026 21:54
Tras conocer el registro del sismo, los bomberos movilizaron vehículos de emergencia y mantuvieron personal en apresto para atender cualquier situación que pudiera surgir.

Voluntarios y personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Zona Regional de Chiriquí, realizaron inspecciones en distintos puntos de la provincia luego del sismo de magnitud 5.4 registrado la noche de este viernes 11 de septiembre en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

El movimiento sísmico ocurrió a las 8:59 p.m., con una profundidad de 13 kilómetros, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El epicentro fue ubicado a 11 kilómetros al sureste de Progreso.

Tras conocer el registro del sismo, los bomberos movilizaron vehículos de emergencia y mantuvieron personal en apresto para atender cualquier situación que pudiera surgir.

Los bomberos realizaron recorridos e inspecciones en los principales hospitales de Chiriquí, con el propósito de verificar las condiciones de las instalaciones y determinar si se habían producido afectaciones a causa del movimiento sísmico.

El Cuerpo de Bomberos informó que mantiene personal y equipos disponibles ante posibles reportes relacionados con el sismo.

Las autoridades recomendaron a la población mantener la calma, atender las indicaciones oficiales y reportar cualquier situación a las líneas de emergencia.

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