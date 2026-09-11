Sismo de magnitud 5.4 sacude la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica

Un sismo de magnitud 5.4 se registró la noche de este viernes 11 de septiembre en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
El movimiento telúrico ocurrió a las 8:59:51 p.m., hora local, y tuvo una profundidad de 13 kilómetros.
De acuerdo con el reporte, el epicentro fue localizado a 11 kilómetros al sureste de Progreso, en la zona fronteriza entre ambos países.
El Instituto de Geociencias indicó que los datos del evento son preliminares, por lo que la magnitud, profundidad o localización podrían ser ajustadas posteriormente tras una revisión de los registros sísmicos.
Datos del sismo
Magnitud: 5.4
Profundidad: 13 kilómetros
Fecha: 11 de septiembre de 2026
Hora: 8:59:51 p.m.
Ubicación: región fronteriza Panamá-Costa Rica
Referencia: 11 kilómetros al sureste de Progreso
Estado: preliminar
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