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Sismo de magnitud 5.4 sacude la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica

El Instituto de Geociencias indicó que los datos del evento son preliminares, por lo que la magnitud, profundidad o localización podrían ser ajustadas.
El Instituto de Geociencias indicó que los datos del evento son preliminares, por lo que la magnitud, profundidad o localización podrían ser ajustadas. Tomado de Instituto de Geociencias
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 11/09/2026 21:15
De acuerdo con el reporte, el epicentro fue localizado a 11 kilómetros al sureste de Progreso, en la zona fronteriza entre ambos países.

Un sismo de magnitud 5.4 se registró la noche de este viernes 11 de septiembre en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico ocurrió a las 8:59:51 p.m., hora local, y tuvo una profundidad de 13 kilómetros.

De acuerdo con el reporte, el epicentro fue localizado a 11 kilómetros al sureste de Progreso, en la zona fronteriza entre ambos países.

El Instituto de Geociencias indicó que los datos del evento son preliminares, por lo que la magnitud, profundidad o localización podrían ser ajustadas posteriormente tras una revisión de los registros sísmicos.

Datos del sismo

Magnitud: 5.4

Profundidad: 13 kilómetros

Fecha: 11 de septiembre de 2026

Hora: 8:59:51 p.m.

Ubicación: región fronteriza Panamá-Costa Rica

Referencia: 11 kilómetros al sureste de Progreso

Estado: preliminar

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