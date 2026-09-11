¡Campeones! Panamá suma medallas en los Juegos Codicader

La delegación estudiantil de Panamá sumó múltiples medallas de oro en las disciplinas de béisbol, voleibol, natación, atletismo y ajedrez, además de asegurar preseas de plata en futsal y sóftbol durante las rondas finales de los Juegos Codicader 2026 que se celebran en Honduras.

En los deportes de conjunto, el Instituto Urracá de la provincia de Veraguas conquistó dos campeonatos regionales al obtener la medalla de oro en el béisbol masculino tras derrotar 9-2 a la representación de Honduras en el partido definitorio, al tiempo que el equipo de voleibol sala masculino del mismo plantel se adjudicó la presea dorada al superar a la selección de Costa Rica.

Por su parte, la natación panameña cerró la jornada con un total de 11 medallas, divididas en cinco de oro, tres de plata y tres de bronce. Los primeros lugares individuales fueron obtenidos por Renata Requena en los 200 metros dorso, Diego Castillo en los 50 metros libre y Suriel Leguizamo en los 50 metros mariposa, mientras que los equipos de relevo 4x100 metros libre, en ambas ramas, consiguieron los títulos de sus respectivas pruebas.

En las disciplinas individuales, la atleta chiricana Fergie Santa María logró dos medallas de oro e impuso marcas en la competencia tras registrar 41.29 metros en el lanzamiento de jabalina y 13.79 metros en el impulso de bala.

Asimismo, en el ajedrez, Keytleen Chavarría Troya, de 14 años y representante del IPT Abel Tapiero Miranda, obtuvo el oro centroamericano al finalizar invicta en las cinco rondas de la modalidad clásica, adjudicándose la medalla de oro individual.

Finalmente, la delegación panameña sumó medallas de plata tras los reveses del Instituto Rubiano en la final del futsal femenino por 4-0 ante Costa Rica, del Colegio Richard Neumann en la rama masculina al caer 11-9 frente a Guatemala, y del Colegio Mariano Prado Araúz de Coclé en el sóftbol femenino al perder el partido definitivo ante Honduras.