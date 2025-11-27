Boquete inicia celebración del 28 de noviembre con ministro Orillac como abanderado

Pobladores y autoridades del<b> distrito de Boquete, en la<a href="/tag/-/meta/provincia-de-chiriqui"> provincia de Chiriquí</a></b>, dieron inicio la noche de este jueves a la conmemoración de los <b>204 años de Independencia de Panamá de España</b> con el tradicional acto de entrega de bandera. El homenajeado como abanderado fue el<b><a href="/tag/-/meta/juan-carlos-orillac"> ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac</a></b>, evento que contó con la presencia de residentes, autoridades de gobierno y la Gobernadora de la provincia, Aixa Santamaría.