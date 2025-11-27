Boquete inicia celebración del 28 de noviembre con ministro Orillac como abanderado

El homenajeado como abanderado fue el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac , evento que contó con la presencia de residentes, autoridades de gobierno y la Gobernadora de la provincia, Aixa Santamaría.

Pobladores y autoridades del distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí , dieron inicio la noche de este jueves a la conmemoración de los 204 años de Independencia de Panamá de España con el tradicional acto de entrega de bandera.

Orillac expresó su emoción por la distinción que le otorga el pueblo boqueteño, destacando que portar el emblema patrio es “un momento importante en mi vida”. El Ministro resaltó el cariño que siente por el distrito: “Boquete es un lugar especial para mí... Su clima, sus pobladores, la hospitalidad que nos brindan y las bondades de esta tierra son especiales”.

Por su parte, el alcalde Eduardo Rodríguez subrayó que es un honor contar con el Ministro en esta celebración, que es tan destacada en Boquete.

Las festividades patrias continuarán este viernes 28 de noviembre con el desfile cívico, que será precedido por los actos protocolares encabezados por el mandatario José Raúl Mulino.