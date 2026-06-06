Bruno Mars sorprende al cantar “La Murga de Panamá” en pleno concierto

Durante una de sus recientes presentaciones en Toronto, Canadá, el reconocido cantante y compositor Bruno Mars protagonizó un momento que rápidamente captó la atención de miles de fanáticos en América Latina, especialmente en Panamá.

El artista interpretó fragmentos de “La Murga”, la emblemática canción popularizada por las leyendas de la salsa Willie Colón y Héctor Lavoe.

El inesperado homenaje fue grabado por asistentes al concierto y difundido en redes sociales, donde los videos acumularon miles de reproducciones y comentarios en cuestión de horas.

Muchos usuarios panameños expresaron su sorpresa y orgullo al escuchar a una de las mayores estrellas de la música internacional interpretar una canción que, durante décadas, ha sido parte de celebraciones, carnavales y eventos populares en el país.

“La Murga”, lanzada en la década de 1970, es considerada uno de los clásicos más importantes de la salsa.

Aunque nació de la creatividad de Willie Colón y Héctor Lavoe, con el paso de los años se convirtió en una pieza inseparable de la cultura popular panameña, al punto de ser conocida mundialmente como “La Murga de Panamá”.

La interpretación de Bruno Mars fue vista por muchos como un reconocimiento a la influencia de la música latina en la escena global y al legado que artistas como Colón y Lavoe dejaron en varias generaciones.

El gesto también puso nuevamente en el centro de atención una canción que continúa vigente décadas después de su lanzamiento.

Las reacciones no se hicieron esperar. En plataformas como TikTok, Instagram y X, cientos de usuarios compartieron los videos del momento, destacando cómo una figura de alcance mundial ayudó a llevar el nombre de Panamá y uno de sus himnos musicales a nuevos públicos.

El episodio confirma que “La Murga de Panamá” sigue cruzando fronteras y manteniendo vivo su impacto cultural, ahora con la inesperada ayuda de una de las estrellas más influyentes de la música contemporánea.