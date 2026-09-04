Caja de Seguro Social aumentará presupuesto para medicamentos a $230.3 millones en 2027

La Caja de Seguro Social (CSS) proyecta destinar $230.3 millones a la compra de medicamentos durante la vigencia fiscal 2027, un incremento de $23.3 millones respecto al gasto real estimado para este mismo renglón al cierre de 2026.

Según explicó la entidad, el presupuesto para 2027 está formulado para ejecutarse en su totalidad y permitirá aumentar la cantidad de medicamentos dispensados a los asegurados. La CSS proyecta entregar 23,610,133 medicamentos durante el próximo año, frente a los 22,025,517 previstos para 2026, lo que representa un aumento de 7.2%.

La institución atribuye parte de estos resultados a las licitaciones de precio único, un mecanismo que permite adquirir los mismos medicamentos a precios más bajos mediante procesos de compra que favorecen la competencia entre proveedores.

César Herrera, director ejecutivo nacional de Administración y Finanzas de la CSS, señaló que este mecanismo genera ahorros superiores a $25 millones anuales. En términos prácticos, explicó, el presupuesto de $230.3 millones permitiría adquirir medicamentos por un valor superior a $255 millones.

La CSS destacó que estos ahorros no implican una reducción en la cantidad de medicamentos disponibles, sino una estrategia orientada a comprar mejor, mediante adquisiciones por volumen, procesos conjuntos y compras estratégicas que amplían la competencia entre proveedores.

La entidad aseguró que el proyecto de presupuesto para 2027 fue elaborado tomando en cuenta la capacidad real de compra y ejecución de la institución.

Además, reiteró que la medida no reduce la disponibilidad de medicamentos para los asegurados, sino que permitirá incrementarla.