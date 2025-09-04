Camacho, sin apuro en discutir proyectos anticorrupción

El diputado Camacho reaccionó en el pleno de la Asamblea Nacional con un discurso crítico hacia la filtración del documento.'Creo que es un error pensar que haciendo señalamientos en el pleno de esta Asamblea o filtrando documentos en los medios de comunicación o en las redes antisociales van a lograr que la prioridad de los proyectos cambie', sostuvo.El presidente de la Comisión de Gobierno advirtió que cualquier intento de presión podría ser contraproducente. 'Cuando a mí se me pone presión, ya sea aquí en el pleno de la Asamblea, por un diputado o por un funcionario que filtra documentos que llegan a mi comisión, lo que provoca es el efecto contrario. Lo que provoca es que, como presidente, que tengo la discrecionalidad, decida sencillamente no darle prioridad al proyecto que me están planteando casi a manera de extorsión', resaltó.Camacho también se mostró desafiante ante las críticas públicas. 'Si creen que me van a presionar con campañas mediáticas, se equivocaron de persona y se equivocaron de diputado', sentenció.