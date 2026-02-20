Cámara Minera de Panamá defiende inclusión de minería en programa educativo

La Cámara Minera de Panamá recordó este viernes 20 de febrero que la enseñanza de las ciencias de la tierra, incluida la geología y el conocimiento sobre recursos minerales, forma parte de la formación científica en los sistemas educativos.

Esta reacción surge luego de los cuestionamientos surgidos entre la sociedad panameña organizada por la actualización del Programa Curricular de Química para duodécimo grado, en el que se incorporan contenidos sobre la minería en Panamá dentro del eje “Metalurgia avanzada y nuevos materiales metálicos”.

De acuerdo con un reportaje publicado por La Estrella de Panamá, el nuevo plan contempla actividades como investigaciones documentales sobre materiales metálicos emergentes y la elaboración de infografías o videos explicativos.