  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Cámara Minera de Panamá defiende inclusión de minería en programa educativo

Cámara Minera de Panamá defiende inclusión de minería en programa educativo
Generada por IA
Por
Manuel Vega Loo
  • 20/02/2026 16:58
El gremio señaló, en un comunicado, que esos contenidos permiten comprender el entorno físico, los materiales de uso cotidiano y los temas vinculados a la transición energética.

La Cámara Minera de Panamá recordó este viernes 20 de febrero que la enseñanza de las ciencias de la tierra, incluida la geología y el conocimiento sobre recursos minerales, forma parte de la formación científica en los sistemas educativos.

Esta reacción surge luego de los cuestionamientos surgidos entre la sociedad panameña organizada por la actualización del Programa Curricular de Química para duodécimo grado, en el que se incorporan contenidos sobre la minería en Panamá dentro del eje “Metalurgia avanzada y nuevos materiales metálicos”.

De acuerdo con un reportaje publicado por La Estrella de Panamá, el nuevo plan contempla actividades como investigaciones documentales sobre materiales metálicos emergentes y la elaboración de infografías o videos explicativos.

El gremio señaló, en un comunicado, que esos contenidos permiten comprender el entorno físico, los materiales de uso cotidiano y los temas vinculados a la transición energética y el desarrollo sostenible.

La organización sostuvo que el fortalecimiento de la educación científica es necesario para la formación de estudiantes. Añadió que el acceso al conocimiento técnico contribuye al análisis de temas ambientales, productivos y tecnológicos.

La Cámara Minera manifestó que el abordaje de estos contenidos debe realizarse con base en el método científico, evidencia verificable y estándares internacionales. También indicó que debe preservarse la independencia del sistema educativo.

El gremio expresó que, en el contexto del debate nacional, se requiere ampliar el acceso a la información técnica.

Lo Nuevo