Canal de Panamá: 26 años de soberanía y gestión nacional

Actualmente, el Canal enfrenta retos importantes relacionados con la <b>gestión del recurso hídrico</b>, el cambio climático y la evolución del comercio marítimo, desafíos que continúan definiendo su rol en el siglo XXI.Más allá de su valor económico, el Canal de Panamá representa un símbolo de identidad, soberanía y orgullo nacional. A 26 años de su administración panameña, la vía interoceánica reafirma su importancia como motor de desarrollo y como uno de los principales activos estratégicos del país.