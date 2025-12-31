  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Canal de Panamá: 26 años de soberanía y gestión nacional

La historia del Canal de Panamá está marcada por décadas de reclamos soberanos.
La historia del Canal de Panamá está marcada por décadas de reclamos soberanos. Generado con IA
Por
Laura Chang
  • 31/12/2026 10:00
Panamá marca 26 años al frente del Canal, una gestión que transformó la vía interoceánica en un pilar estratégico del comercio mundial y del desarrollo nacional.

El Canal de Panamá celebra este 31 de diciembre 26 años de administración panameña, desde que el Estado asumió el control total de la vía interoceánica en 1999, consolidando la soberanía nacional sobre una de las rutas marítimas más importantes del comercio mundial.

La transferencia del Canal a manos panameñas se concretó tras el cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977, que establecieron el fin del control estadounidense y el traspaso definitivo de la administración, operación y mantenimiento del Canal de Panamá.

La historia del Canal de Panamá está marcada por décadas de reclamos soberanos. Durante gran parte del siglo XX, la presencia de la Zona del Canal bajo administración extranjera generó tensiones sociales y políticas.

Uno de los momentos más decisivos ocurrió el 9 de enero de 1964, cuando estudiantes y ciudadanos panameños protestaron por el derecho de izar la bandera nacional en la Zona del Canal. Estos hechos, conocidos como el Día de los Mártires, impulsaron las negociaciones que años más tarde condujeron a la firma de los tratados que devolvieron el Canal a Panamá.

Desde que Panamá asumió la administración del Canal, la vía interoceánica ha experimentado un proceso continuo de modernización. El proyecto de ampliación del Canal de Panamá, aprobado mediante referéndum en 2006 e inaugurado en 2016, permitió el paso de buques Neopanamax, fortaleciendo la competitividad del canal en el comercio marítimo internacional.

Bajo la gestión de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el Canal se ha consolidado como uno de los principales generadores de ingresos del país, con aportes millonarios al Tesoro Nacional que han sido destinados a educación, salud, infraestructura y programas sociales.

A 26 años de la administración panameña, el Canal de Panamá sigue siendo un pilar fundamental de la economía nacional y un activo estratégico para el comercio global. Su operación eficiente ha posicionado a Panamá como un centro logístico clave a nivel internacional.

Actualmente, el Canal enfrenta retos importantes relacionados con la gestión del recurso hídrico, el cambio climático y la evolución del comercio marítimo, desafíos que continúan definiendo su rol en el siglo XXI.

Más allá de su valor económico, el Canal de Panamá representa un símbolo de identidad, soberanía y orgullo nacional. A 26 años de su administración panameña, la vía interoceánica reafirma su importancia como motor de desarrollo y como uno de los principales activos estratégicos del país.

VIDEOS
Lo Nuevo