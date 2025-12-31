Canal de Panamá: 26 años de soberanía y gestión nacional

El Canal de Panamá celebra este 31 de diciembre 26 años de administración panameña, desde que el Estado asumió el control total de la vía interoceánica en 1999, consolidando la soberanía nacional sobre una de las rutas marítimas más importantes del comercio mundial.

La transferencia del Canal a manos panameñas se concretó tras el cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977, que establecieron el fin del control estadounidense y el traspaso definitivo de la administración, operación y mantenimiento del Canal de Panamá.

La historia del Canal de Panamá está marcada por décadas de reclamos soberanos. Durante gran parte del siglo XX, la presencia de la Zona del Canal bajo administración extranjera generó tensiones sociales y políticas.

Uno de los momentos más decisivos ocurrió el 9 de enero de 1964, cuando estudiantes y ciudadanos panameños protestaron por el derecho de izar la bandera nacional en la Zona del Canal. Estos hechos, conocidos como el Día de los Mártires, impulsaron las negociaciones que años más tarde condujeron a la firma de los tratados que devolvieron el Canal a Panamá.