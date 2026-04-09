Canal de Panamá y la Unión de Capitanes logran histórico acuerdo para garantizar estabilidad en la vía

El Canal de Panamá concretó la firma de una nueva convención colectiva con la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta, estableciendo un marco laboral de largo plazo que se extenderá hasta el año 2033.

El convenio representa un paso estratégico para fortalecer la productividad, optimizar la eficiencia operativa y consolidar relaciones laborales orientadas al alto rendimiento dentro de la vía interoceánica.

Incrementos salariales y beneficios progresivos

Entre los puntos centrales del acuerdo destaca un ajuste salarial base de 3.5% anual, que se aplicará de manera progresiva entre 2027 y 2033. Además, se introducen modificaciones al proceso de negociación colectiva, con el objetivo de agilizar futuros ciclos y mejorar la gestión interna.

El documento también contempla actualizaciones en compensaciones específicas, incluyendo la Compensación Adicional Especial y la remuneración por pilotaje, con incrementos de 2% anual entre 2029 y 2033 para trabajadores vinculados a la División de Mantenimiento de Cauces de Navegación.

Seguridad operativa y condiciones laborales

Uno de los elementos más relevantes del acuerdo es la inclusión de una nueva disposición para el personal de alta exigencia. Los capitanes de remolcadores FE-15 podrán acceder a un período de descanso de 14 horas tras operaciones consideradas de alto riesgo o complejidad, medida que aún deberá cumplir con los procedimientos legales correspondientes.

Este punto refuerza el enfoque en seguridad operativa y bienestar del personal, elementos clave en la sostenibilidad de las operaciones canaleras.

Compromiso institucional y desempeñoEl administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, resaltó el trabajo conjunto entre la administración y el sindicato para concretar el acuerdo.

“Quiero reconocer el esfuerzo de los representantes sindicales y del equipo de gestión para alcanzar este importante resultado”, expresó.

Con la firma de esta convención colectiva, ambas partes ratifican su compromiso con un modelo de relaciones laborales basado en la cooperación, la eficiencia y la prestación de un servicio competitivo, seguro y continuo en una de las rutas marítimas más relevantes del comercio global.