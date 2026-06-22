Canciller Martínez-Acha destaca resultados en Colombia y pide rol democrático en Bolivia

El canciller de la República <a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha,</a> aseguró este Lunes 22 de junio que <b>Panamá respeta los resultados de las elecciones de Colombia y destacó la importancia de preservar el papel de la democracia en Bolivia.</b>El canciller, aseguró en declaraciones a los medios de comunicación que Panamá respeta los resultados de las elecciones celebradas ayer en Colombia y manidestó la disposición del Gobierno panameño de mantener las relaciones bilaterales con la próxima administración en Colombia.'Es una elección cerrada, la democracia es así, gana el que tiene más votos y toca respetar el resultado. Nosotros somos muy optimistas de que el país tendrá y mantendrá, como lo hemos hecho con el presidente Petro y su gobierno, una excelente relación' dijo.Durante las declaraciones el canciller también se refirió <b>sobre la situación política en Bolivia y el papel de la democracia en la región</b>. Aunque evitó profundizar sobre asuntos internos de otros Estados, destacó la importancia de preservar el orden democrático y el respeto a la voluntad cuidadana en todos los países del continente.Añadió que Panamá considera <b>fundamental que todas las corrientes políticas e ideológias puedan participar dentro del sistema democrático</b>, siempre bajo el marco constitucional de cada nación.'Queremos que todas las ideologías sean partícipes del juego democrático, pero respetando, por supuesto, la constitución y la decisión de los ciudadanos', añadió.Martínez-Acha subrayó que la democracia, el respeto a las instituciones y la cooperación regional forman parte de los principios que Panamá promueve en el seno de la OEA, especialmente en un contexto regional marcado por desafíos políticos y sociales en varios países del hemisferio.Las declaraciones del canciller se dieron previo a la inauguración oficial de la Asamblea General de la OEA, que reúne en Panamá a presidentes, cancilleres y altos representantes de los países miembros para debatir temas relacionados con la seguridad, la gobernabilidad democrática y la cooperación regional.