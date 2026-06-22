Canciller Martínez-Acha destaca resultados en Colombia y pide rol democrático en Bolivia

El canciller de la República Javier Martínez-Acha, aseguró este Lunes 22 de junio que Panamá respeta los resultados de las elecciones de Colombia y destacó la importancia de preservar el papel de la democracia en Bolivia.

El canciller, aseguró en declaraciones a los medios de comunicación que Panamá respeta los resultados de las elecciones celebradas ayer en Colombia y manidestó la disposición del Gobierno panameño de mantener las relaciones bilaterales con la próxima administración en Colombia.

“Es una elección cerrada, la democracia es así, gana el que tiene más votos y toca respetar el resultado. Nosotros somos muy optimistas de que el país tendrá y mantendrá, como lo hemos hecho con el presidente Petro y su gobierno, una excelente relación” dijo.

Durante las declaraciones el canciller también se refirió sobre la situación política en Bolivia y el papel de la democracia en la región. Aunque evitó profundizar sobre asuntos internos de otros Estados, destacó la importancia de preservar el orden democrático y el respeto a la voluntad cuidadana en todos los países del continente.

Añadió que Panamá considera fundamental que todas las corrientes políticas e ideológias puedan participar dentro del sistema democrático, siempre bajo el marco constitucional de cada nación.

“Queremos que todas las ideologías sean partícipes del juego democrático, pero respetando, por supuesto, la constitución y la decisión de los ciudadanos”, añadió.

Martínez-Acha subrayó que la democracia, el respeto a las instituciones y la cooperación regional forman parte de los principios que Panamá promueve en el seno de la OEA, especialmente en un contexto regional marcado por desafíos políticos y sociales en varios países del hemisferio.

Las declaraciones del canciller se dieron previo a la inauguración oficial de la Asamblea General de la OEA, que reúne en Panamá a presidentes, cancilleres y altos representantes de los países miembros para debatir temas relacionados con la seguridad, la gobernabilidad democrática y la cooperación regional.