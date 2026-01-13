Canciller Martínez-Acha se reúne con Marco Rubio para abordar la agenda binacional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este martes 13 de enero con el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, en un encuentro en el que ambas partes destacaron la solidez de la relación bilateral y abordaron oportunidades para profundizar la cooperación en temas de interés mutuo,

Durante la reunión, Rubio expresó su profundo agradecimiento por la alianza entre Estados Unidos y Panamá durante el último año, y resaltó la estrecha colaboración que, según indicó, ha permitido avanzar en prioridades compartidas en la región.

Ambos funcionarios dialogaron sobre la posibilidad de ampliar la cooperación en materia de seguridad, con énfasis en el combate a amenazas comunes como el narcotráfico y la delincuencia transnacional organizada, desafíos que afectan a ambos países y a la región en su conjunto.

El secretario de Estado también valoró las medidas adoptadas por Panamá para garantizar la protección de su infraestructura crítica, destacando la importancia estratégica de estos esfuerzos para la estabilidad y la seguridad regional.

Asimismo, Rubio manifestó el interés de Washington en fortalecer la cooperación con Panamá en los esfuerzos regionales orientados a promover la estabilidad en Venezuela, un tema que forma parte de la agenda compartida entre ambos gobiernos.

Acompaña al canciller el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza. Posteriormente, los funcionarios se reunirán con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.