Cancillería sin información sobre el paradero de Saúl Méndez

El ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos Hoyos, declaró la mañana de este viernes 3 de octubre que no tienen conocimiento sobre el paradero del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez.

“No tengo ni idea”, destacó Hoyos al ser cuestionado sobre el paradero de Méndez, quien salió de Panamá con una aprobación de asilo territorial de Bolivia.

Hoyos aclaró que él solo había visto la “farsa” que hizo conjuntamente con el expresidente de Ecuador Rafael Correa.

El funcionario recordó que Correa era otro prófugo internacional de la justicia. “Francamente en un comentario personal me tiene sin cuidado, estamos enfocados en que el país avance”, dijo.

No obstante, Bolivia notificó posteriormente que Méndez había salido de su territorio y que desconocía su paradero.

La Estrella de Panamá pudo conocer que el aún secretario general del Suntracs se encuentra en la República de Venezuela.

Antes de que Méndez se asilará en la Embajada de Bolivia en Panamá la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada giró una orden de aprehensión y conducción este 21 de mayo.

Méndez es investigado por su presunta participación en un esquema delictivo que afectó a más de 400 extrabajadores del proyecto turístico Red Frog Beach, ubicado en la provincia de Bocas del Toro.

Tras conocerse que Méndez salió de Bolivia la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada solicitó la emisión de una alerta roja internacional, a través de Interpol Panamá, contra Méndez.