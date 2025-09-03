  1. Inicio
PANAMÁ

Caso Héctor Brands: Ministerio Público abre investigación

Héctor Brands, ex diputado y ex director de Pandeportes. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Kathyria Caicedo
  • 03/09/2025 19:16
Tras las revelaciones de La Estrella de Panamá, el Ministerio Público ha informado de la apertura de un proceso de investigación contra el ex diputado Héctor Brands.

Esta semana, la publicación de una investigación desarrollada por La Estrella de Panamá relacionada a una serie de transacciones bancarias realizadas entre enero de 2019 y junio pasado por el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático, Héctor Brands, y sus sociedades están bajo investigación de las autoridades.

En la trama también se menciona a Elvis Rodríguez, señalado como un “potencial testaferro”, y a la exdiputada Katleen Levy ha provocado que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio.

El Procurador General de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, confirmó que la investigación contra el exdiputado Héctor Brands surge de reportes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad que remitió alertas sobre transacciones sospechosas.

“Toda información que provenga de la UAF y que dé indicios de la comisión de un delito obliga al Ministerio Público a abrir de inmediato las investigaciones penales correspondientes, ya sea por blanqueo de capitales u otros delitos precedentes”, afirmó Gómez, quien agregó que actualmente se desarrollan varias pesquisas relacionadas.

Extraoficialmente, La Estrella de Panamá conoció que, este miércoles, el Ministerio Público realizó diligencias en el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Registro Público, Municipio de San Miguelito y Contraloría, sin embargo no se corroboró si tenían relación directa con este caso.

