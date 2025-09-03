Caso Héctor Brands: Ministerio Público abre investigación

Esta semana, la publicación de una investigación desarrollada por La Estrella de Panamá relacionada a una serie de transacciones bancarias realizadas entre enero de 2019 y junio pasado por el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático, Héctor Brands, y sus sociedades están bajo investigación de las autoridades.

En la trama también se menciona a Elvis Rodríguez, señalado como un “potencial testaferro”, y a la exdiputada Katleen Levy ha provocado que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio.