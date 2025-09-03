Caso Héctor Brands: Ministerio Público abre investigación

Esta semana, la publicación de una investigación desarrollada por La Estrella de Panamá relacionada a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/un-testaferro-hector-brands-y-katleen-levy-la-trama-de-transacciones-bancarias-sospechosas-NF15673952" target="_blank">una serie de transacciones bancarias realizadas entre enero de 2019 y junio pasado por el exdiputado</a></b> del <b>Partido Revolucionario Democrático, Héctor Brands</b>, y sus sociedades están bajo investigación de las autoridades. En la trama también se menciona a <b>Elvis Rodríguez</b>, señalado como un 'potencial testaferro', y a la <b>exdiputada Katleen Levy</b> ha provocado que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio.