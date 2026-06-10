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Caso Héctor Brands: otorga cuatro meses más para la investigación

Caso Héctor Brands: otorga cuatro meses más para la investigación
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 10/06/2026 11:14
El juez de garantías concedió cuatro meses más al Ministerio Público para realizar sus investigaciones

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Un juez de garantías declaró como causa compleja la investigación seguida contra el exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands y otras personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

La decisión se tomó durante una audiencia celebrada el martes 9 de junio, dónde también se concedió un plazo adicional de cuatro meses para que el Ministerio Público continúe con las investigaciones.

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Rodrigo Chiari, señaló que la complejidad del proceso obedece a la pluralidad de hechos y pluralidad de imputados de acuerdo al artículo 502 del Código Procesal Penal.

Brands se mantiene bajo detención provisional desde diciembre de 2025. Entre los imputados en este caso están familiares de Brands como sus hijos Aldair Brands, Aimar Brands y Héctor Brands Orozco, así como su hermana Edy Anayansi Brands, su exesposa Eliana Janeth Cedeño y su pareja actual Yasbel Núñez.

También se han imputado cargos contra Elvis Rodríguez y su esposa Yoani Rodríguez. Por el momento, solo el exdirector de Pandeportes mantiene la medida cautelar de detención provisional.

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