PANAMÁ

Caso Listo Wallet: ¿Cuál era el acuerdo entre Fintek y la AIG?

Luis Oliva, exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental, a su llegada a la audiencia de garantías.
Luis Oliva, exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental, a su llegada a la audiencia de garantías. Richard Bonilla |La Estrella de Panamá
Por
Kathyria Caicedo
  • 01/09/2025 09:16
Continúa la investigación que se sigue por supuestas irregularidades en la operación de la aplicación Listo Wallet, gestionada por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

La aplicación Listo Wallet, gestionada por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), sigue siendo objeto de investigación. Tres personas se mantienen imputadas, Luis Oliva, exadministrador de la entidad, el empresario Budy Attie y la abogada Janice Becerra.

El abogado Julio Macías, representante legal de Becerra, se refirió al caso y a la relación de Fintek con la aplicación Listo Wallet.

Oliva, Attie y Becerra fueron aprehendidos producto de la operación Espejo de Cristal, realizada por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, como parte de una investigación contra la administración pública en su modalidad de corrupción de funcionarios públicos, peculado y asociación para delinquir.

¿Cuál era la relación de Fintek con la aplicación Listo Wallet de la Autoridad de Innovación Gubernamental?

La investigación encabezada por la Fiscalía Anticorrupción nace ante una denuncia por la cesión indebida de los derechos exclusivos a dos empresas para beneficiarse y lucrar de la plataforma Vale Digital (Listo Wallet).

Al respecto, Julio Macías explicó que la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) solicitó el desarrolló de la plataforma Vale Digital, que desde diciembre de 2022 pasó a llamarse Listo Wallet.

Este desarrollo tecnológico lo hizo la empresa Fintek, S.A., la cual no recibió fondos directos del Estado, confirmó Macías en Telemetro Reporta. Todo se baso en un “convenio de uso gratuito de la plataforma”.

El acuerdo nace luego que la AIG se quedara sin fondos para sufragar el costo de la aplicación, que era ofrecida por otro proveedor que cobraba 5.5 millones de dólares al año.

En reemplazo, la empresa Fintek cobraba 4.5% a los comercios que estaban afiliados a la aplicación, los cuales era aprobados por Luis Oliva, como administrador de la AIG.

