Antai sanciona a funcionaria por hacer Tik Tok en horario laboral

A través de un comunicado, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ha informado de sanciones a cuatros funcionarios públicos, 'tras comprobarse graves violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos'.Las sanciones se dieron en el Municipio de Chame, en la Caja de Seguro Social y en el Ministerio de Ambiente.Según detalla la nota, una funcionaria en Chame fue <i>'sancionada por realizar videos en la red social TikTok durante su horario laboral, utilizando el uniforme institucional'. </i>Dos <i>'sancionados por mantener una relación de unión consensual, plenamente comprobada, mientras laboraban en la misma unidad administrativa'. </i>Y en el último caso, una funcionaria <i>'fue sancionada tras verificarse que ocupaba un cargo para el cual no contaba con la idoneidad ni los requisitos académicos exigidos'. </i>Estos casos representan una violación a los principios de Obligatorio Cumplimiento, Templanza, Respeto, Liderazgo, Igualdad de Trato y Uso Correcto del Tiempo de Trabajo; falta a los principios de imparcialidad, transparencia y ética que deben regir el servicio público, al representar un claro conflicto de intereses y; falta contra la eficiencia del Estado y el derecho de la ciudadanía a recibir un servicio público de calidad.