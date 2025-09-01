  1. Inicio
Chiquita retorna a Panamá, ¿cómo queda la relación laboral y el sindicato?

Firma de un acuerdo que reinicia las operaciones de la empresa Chiquita en Panamá.
Por
Kathyria Caicedo
  • 01/09/2025 07:40
Tras el viaje a Brasil del presidente José Raúl Mulino, se confirmó que la empresa Chiquita retoma la actividad bananera en Panamá.

Con la firma del acuerdo que reinicia las operaciones de la empresa Chiquita en Panamá, surgen muchas interrogantes, especialmente en el ámbito laboral.

Al respecto, la ministra Jackeline Muñoz, titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, explicó que la empresa retomará las actividades bananeras en la provincia de Bocas del Toro con tres mil trabajadores.

Para febrero de 2026, deben sumarse dos mil trabajadores más.

La primera etapa, el enfoque laboral estará en limpiar las plantaciones, ya que están deterioradas y se requiere de una evaluación de la empresa, detalló Muñoz durante entrevista ofrecida en TVN Noticias.

Con el regreso de Chiquita, ¿se reactiva Sitraibana?

La empresa Chiquita firmó un Memorando de Entendimiento con el Gobierno en Brasil y confirmó que aportará la mayor parte de los $30 millones destinados a recuperar 5,000 hectáreas de cultivos en Bocas del Toro.

Sin embargo, la pregunta principal en el tema laboral es si el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana) reactivará sus operaciones.

Al respecto, Muñoz explicó que este sindicato era un tema de empresa, al irse la empresa deja de existir. Agregó que se establecerá una mesa técnica que contará con la participación del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Comercio e Instrurias y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para evaluar diversos aspectos relacionados a la bananera y otras actividades económicas en Bocas del Toro.

La Ministra agregó que adicional al tema de sindicato, la empresa tiene otro tipo de opciones para establecer la relación con los trabajadores.

“Creemos en las organizaciones sociales que velan por el trabajo, no que le quitan el trabajador”, dijo.

