Chiquita retorna a Panamá, ¿cómo queda la relación laboral y el sindicato?

Con la firma del acuerdo que reinicia las operaciones de la empresa Chiquita en Panamá, surgen muchas interrogantes, especialmente en el ámbito laboral.

Al respecto, la ministra Jackeline Muñoz, titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, explicó que la empresa retomará las actividades bananeras en la provincia de Bocas del Toro con tres mil trabajadores.

Para febrero de 2026, deben sumarse dos mil trabajadores más.

La primera etapa, el enfoque laboral estará en limpiar las plantaciones, ya que están deterioradas y se requiere de una evaluación de la empresa, detalló Muñoz durante entrevista ofrecida en TVN Noticias.