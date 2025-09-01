Chiquita retorna a Panamá, ¿cómo queda la relación laboral y el sindicato?

Sin embargo, la pregunta principal en el tema laboral es si el <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/sitraibana">Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana)</a> </b>reactivará sus operaciones.Al respecto, Muñoz explicó que este sindicato era un tema de empresa, al irse la empresa deja de existir. Agregó que se establecerá una mesa técnica que contará con la participación del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Comercio e Instrurias y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para evaluar diversos aspectos relacionados a la bananera y otras actividades económicas en Bocas del Toro.