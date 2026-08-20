Centro de Salud de Curundú: Minsa reactiva obra abandonada con inversión de $21 millones

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la reactivación del proyecto para construir el nuevo Centro de Salud de Curundú, una obra que inició en 2017 y quedó inconclusa durante años.

El proyecto contempla una inversión total aproximada de $21 millones. La obra original fue licitada por unos B/.10.8 millones y alcanzó cerca del 25% de avance, con alrededor de B/.4 millones ya desembolsados por el Estado.

Para completar la construcción se destinarán aproximadamente $16.3 millones adicionales. El Minsa informó que, una vez emitida la orden de proceder, la empresa encargada tendrá 18 meses para finalizar los trabajos.