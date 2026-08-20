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Centro de Salud de Curundú: Minsa reactiva obra abandonada con inversión de $21 millones

Obra del Centro de Salud de Curundú vuelve a ponerse en marcha tras años paralizada
Obra del Centro de Salud de Curundú vuelve a ponerse en marcha tras años paralizada Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/08/2026 16:20
Tras años de abandono, el Minsa retomará la construcción del Centro de Salud de Curundú con una inversión de $21 millones.

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la reactivación del proyecto para construir el nuevo Centro de Salud de Curundú, una obra que inició en 2017 y quedó inconclusa durante años.

El proyecto contempla una inversión total aproximada de $21 millones. La obra original fue licitada por unos B/.10.8 millones y alcanzó cerca del 25% de avance, con alrededor de B/.4 millones ya desembolsados por el Estado.

Para completar la construcción se destinarán aproximadamente $16.3 millones adicionales. El Minsa informó que, una vez emitida la orden de proceder, la empresa encargada tendrá 18 meses para finalizar los trabajos.

Obras podrían comenzar entre octubre y noviembre

El director nacional de Infraestructura de Salud, Abdiel Escobar, indicó que se espera iniciar los trabajos entre finales de octubre y noviembre de 2026. Si se mantiene el cronograma, el centro de salud podría estar terminado entre abril y mayo de 2028.

La entidad también estableció un mecanismo de financiamiento con respaldo bancario para garantizar un flujo de caja mensual a la empresa y evitar que problemas financieros provoquen nuevos retrasos.

El Minsa aseguró que la obra contará con seguimiento y supervisión mediante un cronograma detallado de actividades.

Además, se mantendrán labores de limpieza y control en el terreno para evitar la acumulación de basura, la formación de criaderos de mosquitos y el ingreso de personas no autorizadas.

Con la reactivación del proyecto, las autoridades buscan completar una obra sanitaria que permaneció paralizada y que, una vez terminada, permitirá ampliar la atención de salud para los residentes de Curundú.

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