Centro de Salud de Curundú: Minsa reactiva obra abandonada con inversión de $21 millones

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la reactivación del proyecto para construir el nuevo Centro de Salud de Curundú, una obra que inició en 2017 y quedó inconclusa durante años.
El proyecto contempla una inversión total aproximada de $21 millones. La obra original fue licitada por unos B/.10.8 millones y alcanzó cerca del 25% de avance, con alrededor de B/.4 millones ya desembolsados por el Estado.
Para completar la construcción se destinarán aproximadamente $16.3 millones adicionales. El Minsa informó que, una vez emitida la orden de proceder, la empresa encargada tendrá 18 meses para finalizar los trabajos.
El director nacional de Infraestructura de Salud, Abdiel Escobar, indicó que se espera iniciar los trabajos entre finales de octubre y noviembre de 2026. Si se mantiene el cronograma, el centro de salud podría estar terminado entre abril y mayo de 2028.
La entidad también estableció un mecanismo de financiamiento con respaldo bancario para garantizar un flujo de caja mensual a la empresa y evitar que problemas financieros provoquen nuevos retrasos.
El Minsa aseguró que la obra contará con seguimiento y supervisión mediante un cronograma detallado de actividades.
Además, se mantendrán labores de limpieza y control en el terreno para evitar la acumulación de basura, la formación de criaderos de mosquitos y el ingreso de personas no autorizadas.
Con la reactivación del proyecto, las autoridades buscan completar una obra sanitaria que permaneció paralizada y que, una vez terminada, permitirá ampliar la atención de salud para los residentes de Curundú.
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