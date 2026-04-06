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Cierre temporal en el Puente de las Américas tras explosión en La Boca

Cierre temporal en el Puente de las Américas tras explosión en La Boca
Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 06/04/2026 19:45
La medida busca garantizar la seguridad de conductores y peatones mientras se realizan las inspecciones técnicas correspondientes

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el cierre temporal del Puente de las Américas luego de que un camión cisterna se incendiara en el sector de La Boca, justo debajo de la estructura.

La medida busca garantizar la seguridad de conductores y peatones mientras se realizan las inspecciones técnicas correspondientes.

Según el comunicado oficial, equipos especializados se encuentran evaluando las condiciones estructurales del puente mediante una inspección patológica.

Los resultados de este análisis se darán a conocer en la tarde del martes 7 de abril, y hasta entonces el paso permanecerá restringido.

Medidas de seguridadEl MOP exhortó a la ciudadanía a:

Seguir las indicaciones del personal autorizado en el área.

Respetar las disposiciones establecidas para el manejo de la emergencia.

En el sitio se mantiene personal especializado de distintas entidades, trabajando para salvaguardar la integridad de la población y atender la situación de manera oportuna.

Conferencia

El ministro del MOP, José Luis Andrade, comentó en conferencia de prensa que cuando pasan estos tipos de incendios es normal que se tenga que revisar la estructura, que en este caso, sería el puente.

Andrade adelantó que junto al equipo del MOP y la Autoridad del Canal de Panamá iniciarán mañana, martes 07 de abril los trabajos forenses de la estructura metálica.

”En el transcurso del día podremos estar dando resultado. Esperemos que todo salga bien, pero tendremos que hacer esa revisión si queremos ser responsables”, manifestó.

Impacto en la movilidad

El cierre del Puente de las Américas, una de las principales vías de conexión entre la capital y el interior del país, representa un reto significativo para la movilidad. Se espera que las autoridades informen sobre rutas alternas y medidas de mitigación mientras se confirma la seguridad de la estructura.

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