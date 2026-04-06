Cierre temporal en el Puente de las Américas tras explosión en La Boca

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el cierre temporal del Puente de las Américas luego de que un camión cisterna se incendiara en el sector de La Boca, justo debajo de la estructura.

La medida busca garantizar la seguridad de conductores y peatones mientras se realizan las inspecciones técnicas correspondientes.

Según el comunicado oficial, equipos especializados se encuentran evaluando las condiciones estructurales del puente mediante una inspección patológica.

Los resultados de este análisis se darán a conocer en la tarde del martes 7 de abril, y hasta entonces el paso permanecerá restringido.

Medidas de seguridadEl MOP exhortó a la ciudadanía a:

Seguir las indicaciones del personal autorizado en el área.

Respetar las disposiciones establecidas para el manejo de la emergencia.

En el sitio se mantiene personal especializado de distintas entidades, trabajando para salvaguardar la integridad de la población y atender la situación de manera oportuna.