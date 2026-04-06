Cierre del Puente de las Américas: ¿qué tan grave es el impacto para los panameños?

El cierre temporal del Puente de las Américas tras el incendio registrado en La Boca no solo es una medida de seguridad, sino un evento con potencial impacto económico y social a escala nacional, advirtió el urbanista Rodrigo Guardia a La Estrella de Panamá.

Para el especialista, la magnitud del problema radica en el papel estratégico que cumple esta infraestructura dentro del sistema de movilidad del país. Guardia subraya que se trata de la vía más utilizada por los panameños para llegar a la ciudad capital, por donde cruzan miles de personas cada hora para trabajar, estudiar o acceder a servicios en la capital.

Por ello, su cierre no afecta únicamente a Panamá Oeste, sino al conjunto de provincias que dependen de esta conexión para su dinámica económica diaria.

El urbanista explicó que, aunque el Puente Centenario puede funcionar como ruta alterna, su capacidad es limitada frente al volumen de tráfico que normalmente soporta el Puente de las Américas.

De hecho, advirtió que este último moviliza aproximadamente el doble de vehículos, lo que anticipa mayores tiempos de traslado, incremento en los costos de transporte y presión adicional sobre la red vial existente.

“Son decenas de miles de personas que viajan cada día del Oeste a Panamá Centro... algunos cálculos hablan de 80 mil al día”, explicó a La Decana

Desde su perspectiva, el impacto trasciende la movilidad. Guardia considera que la interrupción prolongada del tránsito puede generar efectos económicos importantes, especialmente para trabajadores que dependen del traslado diario y para empresas que requieren flujo constante de mercancías y servicios entre la capital y el interior del país.

Por otro lado, transportistas señalaron a este medio que desde la tarde tras la explosión se ha vivido una gran congestión rumbo a Panamá Oeste en las áreas de Clayton y Ciudad del Saber.

”Nosotros tendremos que volver a Casco Viejo, que está sin agua. Todo está copado, no hay manera”, señaló Tomás Aizprúa, quien se dedica al transporte de agua con carros cisternas.

De acuerdo al conductor, transportistas esperan a que el volúmen de autos en estas vías disminuya para poder pasar.

Mientras el Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene el cierre por inspecciones técnicas y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) aplica medidas de mitigación, el episodio evidencia la vulnerabilidad del sistema de conectividad del país ante la interrupción de una sola infraestructura clave.