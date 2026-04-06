Cierre del Puente de las Américas: ¿qué tan grave es el impacto para los panameños?

El cierre temporal del <b><a href="/tag/-/meta/puente-de-las-americas">Puente de las Américas</a></b> tras el <b>incendio registrado en La Boca </b>no solo es una medida de seguridad, sino un evento con potencial impacto económico y social a escala nacional, advirtió el urbanista <b>Rodrigo Guardia </b>a <b>La Estrella de Panamá</b>.Para el especialista, la magnitud del problema radica en el <b>papel estratégico que cumple esta infraestructura dentro del sistema de movilidad del país</b>. Guardia subraya que <b>se trata de la vía más utilizada por los panameños</b> para llegar a la ciudad capital, por donde cruzan miles de personas cada hora para trabajar, estudiar o acceder a servicios en la capital. Por ello, <b>su cierre no afecta únicamente a Panamá Oeste, sino al conjunto de provincias que dependen de esta conexión</b> para su dinámica económica diaria.El urbanista explicó que, aunque el <b><a href="/tag/-/meta/puente-centenario">Puente Centenario</a></b> puede funcionar como ruta alterna,<b> su capacidad es limitada frente al volumen de tráfico que normalmente soporta el Puente de las Américas</b>. De hecho, advirtió que este último moviliza aproximadamente el doble de vehículos,<b> lo que anticipa mayores tiempos de traslado, incremento en los costos de transporte y presión adicional sobre la red vial existente</b>.<i>'Son decenas de miles de personas que viajan cada día del Oeste a Panamá Centro... algunos cálculos hablan de 80 mil al día'</i>, explicó a La DecanaDesde su perspectiva, el impacto trasciende la movilidad. Guardia considera que la interrupción prolongada del tránsito puede generar efectos económicos importantes, especialmente para trabajadores que dependen del traslado diario y para empresas que requieren flujo constante de mercancías y servicios entre la capital y el interior del país.Por otro lado, transportistas señalaron a este medio que desde la tarde tras la explosión se ha vivido una gran congestión rumbo a Panamá Oeste en las áreas de Clayton y Ciudad del Saber. <i>'Nosotros tendremos que volver a Casco Viejo, que está sin agua. Todo está copado, no hay manera'</i>, señaló <b>Tomás Aizprúa</b>, quien se dedica al transporte de agua con carros cisternas. De acuerdo al conductor, transportistas esperan a que el volúmen de autos en estas vías disminuya para poder pasar. Mientras el <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP) </a></b>mantiene el cierre por inspecciones técnicas y la <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b> aplica medidas de mitigación, el episodio evidencia la vulnerabilidad del sistema de conectividad del país ante la interrupción de una sola infraestructura clave.