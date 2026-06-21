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Cierre total de la Vía Panamericana por accidente en el puente de Viguí

Como resultado directo del fuerte impacto, el contenedor del cisterna sufrió daños severos, lo que provocó el derrame de una gran cantidad de combustible sobre la vía y áreas colindantes.
Como resultado directo del fuerte impacto, el contenedor del cisterna sufrió daños severos, lo que provocó el derrame de una gran cantidad de combustible sobre la vía y áreas colindantes. Captura de video de la Policía
Por
Lourdes García Armuelles
  • 21/06/2026 14:49
Para mitigar el impacto en el flujo vehicular, la Policía Nacional ha habilitado rutas alternas

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Las autoridades de tránsito y los equipos de emergencia mantienen un cierre total en ambos sentidos de la carretera Panamericana, específicamente a la altura del puente sobre el Río Viguí.

La medida responde a un grave accidente de tránsito registrado en las últimas horas, el cual ha colapsado la circulación entre las provincias de Veraguas y Chiriquí, generando un fuerte congestionamiento vehicular en esta importante arteria vial del país.

De acuerdo con el informe oficial emitido por la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito, el incidente involucró a un vehículo tipo cisterna que transportaba combustible.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor del pesado camión perdió el control y la estabilidad del vehículo, provocando que este se saliera de la calzada y cayera en una hondonada contigua a la estructura del puente.

Como resultado directo del fuerte impacto, el contenedor del cisterna sufrió daños severos, lo que provocó el derrame de una gran cantidad de combustible sobre la vía y áreas colindantes.

Ante el inminente peligro de explosión o contaminación mayor, el Cuerpo de Bomberos se trasladó rápidamente al lugar del siniestro para iniciar las labores de control, mitigación y enfriamiento de la zona.

Asimismo, personal del Ministerio Público se ha hecho presente en el sitio para recabar los indicios necesarios e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer las causas del hecho.

Debido a la magnitud de la emergencia y al riesgo que representa el combustible derramado, las unidades de emergencia mantienen inhabilitados los cuatro carriles de la vía en ambos sentidos.

Las autoridades exhortan a los conductores que se desplazan desde Veraguas hacia Chiriquí, y viceversa, a extremar las medidas de seguridad y evitar la zona afectada mientras duren los trabajos de limpieza y remoción del vehículo.

Para mitigar el impacto en el flujo vehicular, la Policía Nacional ha habilitado rutas alternas.

Los conductores pueden desviarse hacia la vía de Las Palmas de Veraguas o utilizar la ruta por María Zapotillo y Puerto Vidal, las cuales permiten conectar directamente con la garita de control de Guabalá.

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