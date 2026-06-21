Cierre total de la Vía Panamericana por accidente en el puente de Viguí

Debido a la magnitud de la emergencia y al riesgo que representa el combustible derramado, las unidades de emergencia mantienen inhabilitados los cuatro carriles de la vía en ambos sentidos.Las autoridades exhortan a los conductores que se desplazan desde Veraguas hacia Chiriquí, y viceversa, a extremar las medidas de seguridad y evitar la zona afectada mientras duren los trabajos de limpieza y remoción del vehículo.Para mitigar el impacto en el flujo vehicular, la Policía Nacional ha habilitado rutas alternas. Los conductores pueden desviarse hacia la vía de Las Palmas de Veraguas o utilizar la ruta por María Zapotillo y Puerto Vidal, las cuales permiten conectar directamente con la garita de control de Guabalá.