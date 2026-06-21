Cierre total de la Vía Panamericana por accidente en el puente de Viguí

Las autoridades de tránsito y los equipos de emergencia mantienen un cierre total en ambos sentidos de la carretera Panamericana, específicamente a la altura del puente sobre el Río Viguí.

La medida responde a un grave accidente de tránsito registrado en las últimas horas, el cual ha colapsado la circulación entre las provincias de Veraguas y Chiriquí, generando un fuerte congestionamiento vehicular en esta importante arteria vial del país.

De acuerdo con el informe oficial emitido por la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito, el incidente involucró a un vehículo tipo cisterna que transportaba combustible.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor del pesado camión perdió el control y la estabilidad del vehículo, provocando que este se saliera de la calzada y cayera en una hondonada contigua a la estructura del puente.