Cierres en la autopista Panamá–Colón este 19 de abril: horarios y tramos afectados

Si tienes pensado viajar entre Panamá y Colón este sábado 19 de abril, toma precauciones. Debido al evento deportivo Gran Fondo Océano a Océano, se implementarán cierres temporales en la autopista Panamá–Colón que podrían afectar tu recorrido.

Las autoridades informaron que el cierre se realizará desde las 5:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., por lo que durante ese horario no habrá paso en varios puntos clave de esta importante vía.

Entre los tramos afectados está el cierre desde el kilómetro 59 en Cuatro Altos, en sentido Colón hacia Panamá, así como el acceso desde el intercambiador de Sabanitas en dirección a la ciudad capital.

Como alternativa, los conductores podrán utilizar la vía Transístmica para movilizarse entre ambas provincias mientras se mantengan las restricciones.

Se recomienda a los usuarios planificar su viaje con anticipación, salir con tiempo adicional y considerar rutas alternas para evitar retrasos o contratiempos durante la mañana de este 19 de abril.