Cigarrillos de contrabando valorados en $1.5 millones fueron decomisados en la autopista Arraiján–La Chorrera

La Policía Nacional, conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación, logró este sábado 1 de noviembre la incautación de un cargamento de cigarrillos de contrabando como parte de la operación “Independencia”, realizada en la autopista Arraiján–La Chorrera.

De acuerdo con el informe, los agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, interceptaron el camión articulado, de 53 pies de largo, que transportaba la mercancía presuntamente procedente de la Zona Libre de Colón, con destino final en El Salvador.

Durante la inspección, los agentes constataron que el conductor no mantenía documentación legal que acreditara el origen o traslado de la carga, por lo que el vehículo fue trasladado a la sede policial en Ancón para su registro e inventario.

En el interior del camión se encontraron más de 1,500 pacas de cigarrillos de diferentes marcas, con un valor estimado de 1.5 millones de dólares en el mercado ilícito.

Por este caso, un ciudadano fue aprehendido y puesto a órdenes de las autoridades competentes

Por su lado, los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación mantiene abiertas las investigaciones para determinar las responsabilidades y posibles vínculos con redes de contrabando internacional.