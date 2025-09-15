Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 15 de septiembre

El <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"><b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</b> </a>compartió su pronóstico del tiempo para este lunes 15 de septiembre.Según el pronóstico elaborado por Pilar López, del Imhpa, se espera cielo parcialmente nublado con lluvias y aguaceros puntuales, aislados, en gran parte del país.El IMHPA se mantiene monitoreando el avance la próxima onda tropiacal que entrará a Panamá, en estos momentos se mantiene en el occidente de Venzuela. Se estima ingresa al país entre las próximas 24 a 48 horas.La inestabilidad en lluvias provocará nuevos avisos de vigiliancia, anunció López.En las próximas horas, las lluvias continuarán debido a que la zona de convergencia tropical se mantiene sobre el istmo, además de vientos convergentes.<b>Pronóstico del clima en Panamá para este lunes 15 de septiembre</b><b>- Para horas de la mañana: </b>lluvias ligeras al sur de la Península de Azuero y Golfo de Chiriquí, chubascos fuertes para la parte norte del país.<b>- Para la tarde: </b>Lluvias aisladas en gran parte del país, especialmente en la vertiente del Pacífico, sobre todo en Panamá Oeste, Coclé y Veraguas.<b>- Para la noche:</b> Lluvias hacia el occidente del país, desde Veraguas hasta Chiriquí.