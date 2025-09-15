Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 15 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este lunes 15 de septiembre.

Según el pronóstico elaborado por Pilar López, del Imhpa, se espera cielo parcialmente nublado con lluvias y aguaceros puntuales, aislados, en gran parte del país.

El IMHPA se mantiene monitoreando el avance la próxima onda tropiacal que entrará a Panamá, en estos momentos se mantiene en el occidente de Venzuela. Se estima ingresa al país entre las próximas 24 a 48 horas.

La inestabilidad en lluvias provocará nuevos avisos de vigiliancia, anunció López.

En las próximas horas, las lluvias continuarán debido a que la zona de convergencia tropical se mantiene sobre el istmo, además de vientos convergentes.

Pronóstico del clima en Panamá para este lunes 15 de septiembre

- Para horas de la mañana: lluvias ligeras al sur de la Península de Azuero y Golfo de Chiriquí, chubascos fuertes para la parte norte del país.

- Para la tarde: Lluvias aisladas en gran parte del país, especialmente en la vertiente del Pacífico, sobre todo en Panamá Oeste, Coclé y Veraguas.

- Para la noche: Lluvias hacia el occidente del país, desde Veraguas hasta Chiriquí.