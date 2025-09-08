Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 8 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este lunes 8 de septiembre.

Según el pronóstico elaborado por María Cosme, del Imhpa, se espera cielos parcialmente nublados y aguaceros con tormentas que podrían llegar a ser de moderadas a fuertes.

Para este martes se mantiene un aviso de vigilancia debido al mal tiempo.

Para horas de la mañana se prevén aguaceros aislados con actividad eléctrica en las zonas costeras de Chiriquí, Península de Azuero, Panamá Oeste, sector de Panamá Norte y Este.

Para horas de la tarde, aguaceros con tormenta que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes en las provincias de Chiriquí, norte y centro de Veraguas, sectores de Los Santos, Herrera, costa abajo de Colón, Coclé y sectores de Panamá Oeste. El resto del país con aguaceros aislados.

Para la noche se espera se mantengan algunas lluvias con aguaceros aislados en diversas zonas norte del país, el resto del país con cielo parcialmente nublado.